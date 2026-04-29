Escándalo en Chimbas: denunció un violento robo, pero terminó confesando que había mentido por "verguenza"

Un episodio cargado de confusión y un giro inesperado sacudió a Chimbas en la noche del pasado lunes . Un hombre denunció haber sido víctima de un brutal robo a manos de cuatro sujetos , pero horas después, acorralado por las inconsistencias, terminó confesando que todo había sido una invención.

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El hecho comenzó cerca de las 20 horas, cuando personal de Subcomisaría Santa Lucía Este acudió al barrio Los Andes tras un llamado al CISEM. Allí encontraron a un sujeto de apellido Montenegro , con visibles golpes en su cuerpo. Según su primera versión, había sido interceptado por cuatro hombres que lo atacaron y le robaron el celular.

Debido a las lesiones, intervino el servicio de emergencias 107, que lo trasladó al Hospital Guillermo Rawson . En paralelo, la Policía inició actuaciones de oficio y dio intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad bajo la carátula de robo agravado.

Sin embargo, la historia dio un vuelco total en el hospital. Al momento de formalizar la denuncia, Montenegro cambió su relato y admitió que había mentido.

Según explicó, todo ocurrió en medio de un cumpleaños en una vivienda de Chimbas, entre Villa del Sur o Villa del Milagro. Allí discutió con su pareja y salió a la calle para evitar que la situación escalara. Minutos después, la mujer lo siguió y la pelea continuó en la vía pública.

Fue entonces cuando intervinieron dos cuñadas del hombre, quienes —según su testimonio— comenzaron a golpearlo mientras él se encontraba sentado en la vereda, propinándole patadas incluso en la cabeza. En medio del ataque, se le cayó el celular, que terminó dañado. Luego logró escapar corriendo hasta el barrio Los Andes, donde finalmente fue asistido por la Policía.

El propio Montenegro reconoció que inventó la historia del robo “por vergüenza de haber sido golpeado por dos mujeres”.

Tras este cambio de versión, la causa dio un giro judicial: dejó de intervenir la UFI de Delitos Contra la Propiedad y pasó a la Unidad Fiscal Genérica, bajo la nueva carátula de lesiones.

El caso generó sorpresa entre los investigadores, no solo por la falsa denuncia inicial, sino también por el trasfondo familiar que derivó en el violento episodio.