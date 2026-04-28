Marcelo Orrego participó de la entrega de viviendas en Chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en su política habitacional con la entrega del barrio El Alba, en el departamento Chimbas, donde 46 familias accedieron a su vivienda propia en un entorno urbano completamente equipado. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego.

El mandatario provincial puso en valor el esfuerzo de la provincia para sostener la obra pública en un contexto económico complejo . “El contexto es circunstancialmente difícil, pero somos gente que viene y genera políticas en materia de desarrollo social”, expresó el mandatario, al tiempo que destacó la solidez fiscal de San Juan y el acompañamiento de la sociedad.

El nuevo barrio está compuesto por viviendas con dos dormitorios, baño y cocina-comedor, todas equipadas con los servicios esenciales para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad. Además, el complejo incluye tres viviendas adaptadas para personas con discapacidad, dos de ellas destinadas a familias con integrantes con discapacidad motriz, en línea con una política de inclusión.

La obra no solo contempló la construcción de las casas, sino también una urbanización integral que incluye veredas, alumbrado público, arbolado, red de gas, sistema de riego, cordón cuneta y señalización . Este enfoque apunta a consolidar espacios urbanos ordenados y funcionales que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto se inició en septiembre de 2023 y finalizó en abril de 2026, brindando una respuesta concreta a la demanda habitacional en una zona en crecimiento. Para muchas de las familias beneficiadas, la entrega representa el fin de años de alquiler o de condiciones precarias, e incluso el cumplimiento de una espera que en algunos casos superó las dos décadas.

Desde el Gobierno remarcaron que actualmente el 100% de los barrios en ejecución se financian con recursos provinciales, en contraste con etapas anteriores donde predominaban los fondos nacionales. En ese marco, la entrega del barrio El Alba se suma a una política que ya permitió adjudicar más de 2.000 viviendas entre 2024 y 2025.

Del acto participaron también el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la directora del IPV, Elina Peralta; la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a otras autoridades provinciales y municipales.