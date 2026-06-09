Chimbas: Orrego inauguró la ampliación y remodelación del CAPS Ruiz Aguilar para fortalecer la atención de salud

El gobernador Marcelo Orrego dejó inauguradas las obras de ampliación y remodelación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Dr. Jorge R. Ruiz Aguilar", en Chimbas, una intervención que permitirá fortalecer la atención sanitaria, ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud y brindar mejores condiciones de atención para los vecinos de la zona.

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La obra forma parte de la política provincial orientada a consolidar una red sanitaria más cercana, eficiente y accesible, mediante inversiones en infraestructura que mejoran la calidad de vida de las familias y fortalecen la atención primaria de la salud. Participaron del acto el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y demás funcionarios.

Durante la actividad, el gobernador dijo: “Agradezco la recepción y el trabajo conjunto en salud e infraestructura; valoro especialmente el compromiso del equipo y la calidad humana de los profesionales. Reconozco los avances y mejoras, y reafirmo que seguimos inaugurando obras y trabajando día a día para el futuro de San Juan. Unidos, resolvemos lo urgente, atendemos lo importante y construimos el futuro”.

Por su lado, la intendenta Rodríguez aseguró que “la gente y el personal que aquí trabaja tendrán un lugar cómodo y adecuado. Los centros de salud son los primeros lugares de contención social, en el marco del derecho constitucional a la atención de la salud. La salud pública es algo que hay que cuidar mucho y trabajar por ella, sobre todo para los pacientes, que quieren ser tratados, con amor, cariño y respeto, sin importar su condición social o económica”.

Amílcar Dobladez agradeció la labor de los equipos de trabajo del CAPS, y detalló que “este es el tercero de éstos centros que inauguramos en el departamento, tenemos dos más en obra y cuatro en planificación para intervenir, de manera que este es uno de los departamentos que más CAPS tiene. Estas mejoras son para el personal de salud, y para el paciente un lugar ameno, con un mimo que les hacemos de entrada, porque van buscando contención”.

En el cierre, el ministro agregó que “el gobernador nos pidió que trabajemos en equipo con Infraestructura, para brindar un mejor servicio. Po eso, en este centro trabajaban 14 personas y hoy son 25, de mañana y de tarde, no solo hasta las 13. Sumaremos médicos en medicina familiar, cardiólogos, obstetricia, odontología, sicología, enfermería, administrativos, con lo que se duplicarán los servicios, inclusive hasta los sábados. Este es el futuro para las familias de San Juan”.

La intervención permitió ampliar significativamente la capacidad operativa del establecimiento. El CAPS pasó de contar con dos consultorios a cuatro, incorporando además mejoras en el área de enfermería, una farmacia con depósito ampliado, una sala de espera más amplia con sector de admisión, sanitarios para público y personal, y una cocina remodelada.

La superficie cubierta del edificio pasó de 137 metros cuadrados a 210 metros cuadrados, gracias a una ampliación de 73 metros cuadrados financiada íntegramente con fondos provinciales.

Con estas mejoras, el centro de salud podrá optimizar la atención diaria, reducir tiempos de espera y ofrecer espacios más cómodos y funcionales tanto para los pacientes como para los equipos de salud que trabajan en el lugar.

La obra representa una inversión concreta en salud pública y prevención, fortaleciendo la infraestructura sanitaria provincial y garantizando que más vecinos puedan acceder a servicios de calidad cerca de sus hogares.