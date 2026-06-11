Un concejal de Orrego cargó contra Munisaga por una ordenanza que crea uniones vecinales "paralelas"

La aprobación del Sistema Municipal de Organización Comunitaria Territorial y Régimen de Organización Vecinal en Rawson generó un tironeo entre el oficialismo del intendente Carlos Munisaga y un representante del orreguismo en el departamento. El concejal de Cambia San Juan, Pedro Calvo, cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el peronismo -con el acompañamiento de La Libertad Avanza- y advirtió que crea una estructura "paralela" a las uniones vecinales reconocidas por la Dirección de Inspección General de Personería Jurídica de la Provincia.

Según el edil, este jueves se sancionó la ordenanza establece mecanismos para que organizaciones vecinales obtengan reconocimiento institucional directamente del municipio, sin necesidad de atravesar el régimen tradicional de personería jurídica. "Son básicamente uniones vecinales municipales los que están haciendo", afirmó Calvo.

El proyecto crea dos figuras organizativas: los Núcleos Vecinales Promotores, que pueden constituirse con apenas cinco vecinos, y las Comisiones Vecinales Institucionales, reconocidas por el Departamento Ejecutivo Municipal como entidades de representación territorial. Entre sus facultades se encuentran participar en programas municipales, formular proyectos, gestionar financiamiento y recibir asistencia del municipio.

Es precisamente ese esquema el que genera preocupación en la oposición. "Con cinco vecinos ya te juntan una cosa. Ellos pueden pedir ante la municipalidad el reconocimiento y con eso ya pueden participar en proyectos, pedir obras y participar en programas municipales, incluso hasta pedir recursos", cuestionó Calvo.

El concejal sostuvo que la iniciativa crea un sistema de representación cuya legitimidad depende exclusivamente del reconocimiento otorgado por el Ejecutivo municipal. "No se cuestiona la necesidad de promover la participación ciudadana. La preocupación radica en que el proyecto podría crear un sistema paralelo de representación territorial, con organizaciones cuya naturaleza jurídica resulta discutible y cuya legitimidad institucional depende del reconocimiento otorgado por el propio Ejecutivo Municipal", señaló.

Desde la óptica del dirigente opositor, que reeligió en el 2023 con la boleta de Verónica Benedetto, la ordenanza es consecuencia de los problemas de regularización que enfrentan numerosas instituciones barriales tras años de prórrogas otorgadas por la administración provincial de Personería Jurídica. "Han estado prorrogando instituciones afines durante años y hoy muchas no pueden presentar balances, no encuentran socios para realizar asambleas y, en algunos casos, ni siquiera tienen conformadas sus comisiones directivas", aseguró.

Calvo fue más allá y atribuyó motivaciones políticas a la iniciativa. "Como no pueden tener acceso a todas las instituciones a las que han tenido acceso siempre, ahora hacen este invento para poder trabajar el territorio políticamente. Es la realidad", disparó.

La ordenanza establece que la representación territorial formal corresponderá a una única Comisión Vecinal Institucional reconocida por el Departamento Ejecutivo Municipal, un punto que para la oposición profundiza las dudas sobre una eventual superposición con las uniones vecinales ya existentes y reconocidas por la Provincia.