Marcelo Orrego destacó la emisión de bonos para financiar obras: "San Juan tiene enormes oportunidades"

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para brindar detalles de la gira que realizó por Estados Unidos junto a funcionarios provinciales, donde presentó a San Juan ante fondos internacionales de inversión con el objetivo de avanzar en la futura emisión de bonos destinados a financiar obras de infraestructura.

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Durante su exposición, el mandatario explicó que la provincia seleccionó al JP Morgan y al Banco Santander para liderar el proceso de colocación de los bonos en los mercados internacionales, una instancia que, según indicó, tendrá su momento clave durante septiembre, cuando reabran las principales plazas financieras tras el receso de agosto.

Orrego precisó que durante la misión oficial mantuvo reuniones con cerca de 15 fondos de inversión, a los que se les presentó el potencial económico de San Juan y las oportunidades que ofrece la provincia para el desarrollo de nuevos proyectos.

El gobernador sostuvo que la estrategia apunta a conseguir financiamiento para ejecutar obras que permitan acompañar el crecimiento económico previsto para los próximos años, especialmente en sectores vinculados a la minería, la energía y la producción.

"San Juan necesita infraestructura para el desarrollo de la minería. Necesitamos mejores caminos, estaciones transformadoras, saneamiento ambiental y obras que acompañen el crecimiento de la provincia", afirmó. "San Juan necesita infraestructura para el desarrollo de la minería. Necesitamos mejores caminos, estaciones transformadoras, saneamiento ambiental y obras que acompañen el crecimiento de la provincia", afirmó.

Durante gran parte de su discurso, Orrego remarcó que la provincia no depende exclusivamente de la actividad minera y destacó la diversificación de su matriz productiva. Enumeró que San Juan es el segundo productor y exportador de vinos del país, líder nacional en aceite de oliva extra virgen, mosto, tomates industrializados y pistacho, además de contar con potencial en turismo, economía del conocimiento y energías renovables.

No obstante, consideró que la minería seguirá siendo uno de los principales motores del crecimiento provincial debido a la creciente demanda mundial de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo tecnológico. En ese sentido, aseguró que San Juan reúne condiciones excepcionales para captar inversiones por sus reservas de cobre y por su liderazgo en generación de energía fotovoltaica.

"Hoy hablar de minería es hablar de ambiente", expresó el mandatario, al destacar que la provincia produce más de 850 megavatios de energía, de los cuales la mayor parte proviene de parques solares.

Orrego también vinculó el escenario favorable con las mejoras registradas en la economía nacional durante los últimos meses. Señaló que la estabilidad macroeconómica, la eliminación del cepo, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones vinculadas a la Ley de Glaciares generaron un contexto propicio para presentar el bono internacional de San Juan.

El gobernador destacó además que la provincia mantiene equilibrio fiscal y afirmó que ese orden financiero fue determinante para despertar el interés de los inversores.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de toda la estrategia es generar empleo y consolidar a San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del continente. "Un gobierno no puede quedarse esperando que lleguen las inversiones. Hay que salir a buscarlas. Esas oportunidades ya están llegando y vamos a encontrar enormes oportunidades para San Juan", concluyó.