Calingasta: Orrego y autoridades de Glencore inauguraron dos puentes para potenciar el desarrollo productivo de la zona

El gobernador Marcelo Orrego y autoridades de Glencore Pachón , encabezaron la inauguración de dos puentes clave en Calingasta. La construcción de los puentes sobre los ríos Los Patos y Colorado, en la alta cordillera calingastina, representa un avance estratégico para la conectividad y el desarrollo de una de las zonas productivas más importantes de San Juan. Las obras permitirán contar con pasos vehiculares seguros y permanentes durante todo el año, mejorando las condiciones para la actividad económica, turística, agroproductiva y minera del departamento.

De este modo se dio la habilitación de estas estructuras, ejecutadas por Glencore Pachón en el marco de las inversiones vinculadas al proyecto minero El Pachón. Los trabajos demandaron una inversión cercana a los 15 millones de dólares y constituyen una mejora concreta para la infraestructura vial de la región, facilitando la circulación de personas, bienes y servicios en un área clave para el crecimiento de San Juan.

Participaron de la actividad los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Minería, Juan Pablo Perea; Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; diputado provincial, Jorge Castañeda. Como así el gerente país de Glencore Argentina, Juan Donicelli; el director de Proyectos de Glencore, Christophe Kung; el gerente de Sitio de Glencore Pachón, Rodrigo Orlando; y la gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón, María Eugenia Basualdo.

Las obras comenzaron en julio de 2024 y finalizaron en enero de 2026. Los nuevos puentes fueron construidos en hormigón armado, sobre pilotes, y cuentan con ocho metros de ancho, permitiendo la circulación simultánea en ambos sentidos de manera segura y fluida. Además, están diseñados para soportar cargas de hasta 75 toneladas por mano y operar sin interrupciones ante condiciones climáticas adversas.

Durante el acto, el gobernador dijo: "Hoy es un día muy importante para San Juan porque estamos inaugurando una obra estratégica que contribuye a la transformación y al desarrollo de nuestra provincia. Más allá de la inversión realizada, lo más valioso es lo que representa: conectar, integrar y generar oportunidades para la producción, el turismo y el crecimiento de Calingasta”.

Agregó que “San Juan tiene una matriz productiva diversa y una enorme capacidad para aprovechar las oportunidades que vienen. La minería es fundamental para nuestra economía, pero también lo son la agroindustria, el turismo y las energías renovables. Por eso debemos seguir invirtiendo en infraestructura que fortalezca la competitividad, genere empleo y acompañe el desarrollo de todos los sectores”.

Para finalizar dijo: “Quiero destacar especialmente que esta obra fue ejecutada por empresas sanjuaninas, con mano de obra local, cumpliendo los plazos previstos y sin registrar incidentes. Eso demuestra la capacidad, el compromiso y el talento de nuestra gente. Seguiremos trabajando para que más obras como esta impulsen el crecimiento de Calingasta y de toda la provincia”.

Por su lado, Juan Donicelli agregó: “Agradezco la presencia de autoridades y comunidad en la inauguración de dos puentes clave para Calingasta, que impulsarán el desarrollo productivo, turístico y social, con inversión local y empleo para vecinos. Destaco la seguridad en la obra, la colaboración público-privada y nuestro compromiso sostenido con proyectos de infraestructura, riego y educación que mejoran la calidad de vida y oportunidades en la región. Celebramos juntos este avance hacia un futuro de crecimiento y conectividad”.

El puente sobre el río Los Patos tiene una extensión de 50 metros, mientras que el emplazado sobre el río Colorado alcanza los 25 metros. Ambas estructuras brindan una solución definitiva para la conectividad de la zona cordillerana, favoreciendo el acceso y fortaleciendo las condiciones para futuras inversiones y oportunidades de desarrollo.

En el momento de mayor actividad, la obra empleó a 250 trabajadores de manera directa, de los cuales el 90 % eran vecinos de Calingasta, consolidando oportunidades laborales y fortaleciendo el entramado productivo del departamento.

La supervisión de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, mientras que la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó los controles correspondientes para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad.

La construcción se desarrolló sin registrar incidentes ni lesiones laborales, gracias a la implementación de estrictos protocolos de seguridad y programas permanentes de capacitación en prevención de riesgos, trabajos en altura y sistemas de encofrado. Asimismo, durante toda la ejecución se resguardó la seguridad de los habitantes de la zona y de quienes transitaron por el área de influencia de la obra.

Estas nuevas infraestructuras consolidan mejores condiciones para el desarrollo de Calingasta, fortalecen la conectividad de la cordillera sanjuanina y acompañan el crecimiento de actividades que generan empleo, inversión y oportunidades para los sanjuaninos.