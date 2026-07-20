El fuerte temporal de nieve en Calingasta afectó el servicio eléctrico y obligó a suspender las clases este martes

La intensa nevada provocó daños en la red eléctrica, complicaciones en rutas y caminos y obligó a suspender las actividades escolares en todos los niveles este martes 21 de julio.

El intenso temporal de nieve que afecta al departamento Calingasta dejó importantes consecuencias durante este domingo 20 de julio. La acumulación de nieve provocó la caída de ramas, complicó la circulación en rutas y caminos y ocasionó daños en parte de la red de distribución eléctrica, lo que derivó en interrupciones del servicio en distintos sectores.

Desde la empresa distribuidora informaron que, ante el pronóstico que anticipa la continuidad de las nevadas durante la noche, se reforzó el operativo con personal propio y contratistas. Además, se trasladaron equipos técnicos, materiales y equipamiento de respaldo para intervenir de manera inmediata en los sectores afectados.

Las cuadrillas trabajan en los lugares donde las condiciones del terreno y el estado de los caminos permiten el acceso, mientras que los vehículos destinados al operativo cuentan con antenas satelitales para garantizar las comunicaciones ante posibles interrupciones de los servicios de conectividad.

En ese marco, la empresa solicitó a la población extremar las medidas de precaución y recordó que no se deben manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados. También recomendó evitar transitar por zonas cubiertas de nieve o anegadas donde puedan encontrarse instalaciones eléctricas energizadas ocultas. Ante cualquier situación de riesgo, los usuarios deben comunicarse con el Centro de Atención al Cliente al 0800-666-3637.

Suspendieron las clases Como consecuencia de las condiciones meteorológicas y por recomendación de la Dirección de Protección Civil, el Ministerio de Educación resolvió suspender las clases este martes 21 de julio en todo el departamento Calingasta.