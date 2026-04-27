Los frenaron por merodear en Chimbas y descubrieron que andaban en una moto robada

Dos jóvenes fueron detenidos en Chimbas tras ser interceptados por merodear en actitud sospechosa , descubriéndose que circulaban en una motocicleta robada horas antes , hecho que interviene la UFI Flagrancia .

Robó un motor de aire acondicionado y una parrilla, pero cayó en el descampado con todo en sus manos

Hermanos terminaron presos tras una persecución: uno rompió un chaleco policial y el otro chocó un patrullero

El hecho ocurrió el 25 de abril, cerca de las 6:50, en el interior del barrio Los Toneles , sobre una calle proyectada sin nombre. Efectivos de la Subcomisaría Cipolletti realizaban recorridas de prevención cuando observaron a dos hombres movilizándose en una moto 110 cc en actitud sospechosa .

Al intentar entrevistarlos, los hombres comenzaron a insultar a los uniformados y se negaron a presentar cualquier tipo de documentación, tanto personal como del rodado . Ante esa situación, los policías procedieron a la aprehensión de ambos en carácter de contraventores y trasladaron también la motocicleta a la dependencia policial.

Los detenidos fueron identificados como Matías Santana Roque, de 26 años y Matías Ezequiel Malla Tello, de 23.

Horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, se presentó en la Subcomisaría Cipolletti un hombre de apellido Mestre, de 34 años, quien denunció que durante la madrugada le habían robado su motocicleta Motomel 110 cc negra , desde el estacionamiento de su vivienda ubicada en el barrio Jardín Ferroviario.

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El damnificado explicó que los delincuentes habrían roto la traba del manubrio para llevarse el vehículo. Tras presentar la documentación correspondiente, los efectivos confirmaron que se trataba de la misma moto en la que habían sido aprehendidos los dos sospechosos.

A partir de esa situación, intervino la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), que derivó el caso al Sistema Especial de Flagrancia. Ambos quedaron imputados por el delito de encubrimiento, previsto en el artículo 277 inciso 3 del Código Penal.

En la causa intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Marcelo Bustos Meglioli.