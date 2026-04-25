Hermanos terminaron presos tras una persecución: uno rompió un chaleco policial y el otro chocó un patrullero

Dos hermanos de Villa Observatorio terminaron detenidos durante la madrugada de este sábado luego de protagonizar una persecución , resistirse a la autoridad y provocar daños a un efectivo policial y a un patrullero en inmediaciones del Camping Costanera, en Chimbas . En el caso intervino el ayudante fiscal de Flagrancia Germán Cuk .

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Todo ocurrió cerca de las 2:45 de la madrugada, cuando personal del Grupo GAM advirtió la circulación sospechosa de una moto 150 cc azul que se desplazaba a gran velocidad por la zona de Benavídez y Costanera .

El conductor fue identificado como Rodrigo Fernando Díaz, de 25 años , domiciliado en Villa Observatorio. La velocidad a la que circulaba llamó la atención de los uniformados, que intentaron entrevistarlo y detener su marcha, pero el joven decidió darse a la fuga.

La persecución continuó hasta la zona del Camping Costanera, donde finalmente fue interceptado por los efectivos . Al momento de la aprehensión, Díaz opuso resistencia y en medio del forcejeo terminó rompiendo el chaleco de un motorista del GAM , por lo que quedó vinculado a una causa por daño simple.

Mientras esto ocurría, familiares comenzaron a llegar al lugar y entre ellos apareció su hermano mayor, William Daniel Díaz, de 35 años, también domiciliado en Villa Observatorio.

Según informaron fuentes policiales, William arribó a bordo de otra moto 150 cc y, en un intento por evitar la detención de su hermano, embistió la puerta trasera del móvil 109 del Comando Oeste, provocando daños en el patrullero.

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Por esta maniobra quedó detenido en el marco de una causa por daño agravado en Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

Ante la tensión generada en el lugar, intervino también personal de Comisaría 30 y del Comando Radioeléctrico, que junto a los efectivos del GAM lograron controlar la situación y concretar la aprehensión de ambos hermanos.

Los dos quedaron alojados en Comisaría 30, mientras que las motocicletas fueron radiadas y quedaron vinculadas al legajo judicial. La moto azul que conducía Rodrigo también fue infraccionada mediante acta correspondiente.