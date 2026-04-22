Enyesado salió a robar, cayó tras persecución y enfrenta un juicio en el que puede recibir 16 años de cárcel

Una noche de violencia, caos y persecución terminó con dos jóvenes detenidos en San Juan , Manuel Balmaceda y Mauricio "Pachulo" Reyes , luego de protagonizar una seguidilla de delitos en los departamentos Rawson y Rivadavia . Uno de los implicados, que tenía un yeso en una de sus manos.

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Ambos quedaron en la mira de la Justicia y podrían recibir una pena de hasta 16 años de cárcel en el marco de un juicio por múltiples delitos.

El hecho ocurrió entre las 22:05 y las 23:10 del jueves 16 de abril de 2026 , en una serie de episodios que incluyeron el robo de una motocicleta, un violento arrebato a una mujer y amenazas con un arma . Todo es investigado bajo la figura de hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.

Todo comenzó en calle Félix Aguilar , donde los sospechosos sustrajeron una motocicleta Appia 150cc de color amarillo . Con ese rodado, minutos después, atacaron a una mujer en Villa San Juan, Rivadavia . La víctima llegaba a su domicilio cuando fue sorprendida por uno de los delincuentes, quien la empujó al suelo y le robó un monedero con documentación y cerca de 150 mil pesos .

Tras el ataque, los ladrones escaparon, pero fueron perseguidos por el hijo de la mujer hasta Villa Estornell, donde abandonaron la moto . La Policía logró secuestrar el vehículo poco después en Villa Hipódromo.

Lejos de terminar, la secuencia continuó minutos más tarde en Villa Novoa. Allí, uno de los jóvenes, que tenía un yeso en la mano, intentó robarle el celular a otra mujer, a quien amenazó con un arma. Sin embargo, la víctima logró evitar el asalto arrojando el teléfono dentro de su casa y pidiendo ayuda.

En la huida, el mismo sujeto amenazó de muerte a un hombre que lo seguía, apuntándole con el arma y exigiéndole que dejara de perseguirlo.

Fin de la persecución policial

La fuga terminó en el Barrio La Estación, donde efectivos del Comando Radioeléctrico Sur montaron un operativo cerrojo. Los delincuentes intentaron escapar por los techos, pero finalmente fueron detenidos: uno en la vía pública y el otro dentro de una vivienda.

Sin título

Durante la persecución, uno de ellos descartó un objeto que luego fue recuperado por la Policía: se trataba de un revólver que, tras ser peritado, resultó ser de utilería.

El procedimiento no estuvo exento de tensión, ya que vecinos de la zona reaccionaron con agresiones hacia los uniformados, lo que obligó a un repliegue momentáneo.

En el operativo se secuestraron la moto robada, dos cascos, una campera negra y el arma falsa. Los detenidos, identificados como Manuel Balmaceda (23) y Mauricio "Pachuelo" Reyes (25), quedaron a disposición de la Justicia bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.

Ahora, ambos enfrentarán un proceso judicial que podría derivar en una condena severa, especialmente para el joven enyesado, señalado como uno de los principales protagonistas del raid delictivo.