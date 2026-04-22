    • 22 de abril de 2026 - 22:42

    Recuperan motos robadas en Rawson y Pocito

    Operativos contra la inseguridad en San Juan permitieron recuperar tres motos con pedido de secuestro en Rawson y Pocito.

    Operativos por inseguridad en San Juan permitieron recuperar motos con pedido de secuestro.

    Operativos por inseguridad en San Juan permitieron recuperar motos con pedido de secuestro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inseguridad en San Juan volvió al centro de la escena tras una intensa jornada de procedimientos en Rawson y Pocito, donde efectivos lograron recuperar tres motocicletas robadas en distintos puntos del Gran San Juan.

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    Operativos por inseguridad en San Juan

    El primer procedimiento se realizó en Rawson, en inmediaciones de calles Progreso y Mogna, donde personal policial secuestró una moto Brava 110 cc que presentaba pedido de secuestro vigente por hurto simple desde noviembre de 2022, bajo intervención del Segundo Juzgado Correccional.

    Minutos después, en calles Quiroz y Pedro Cobos, los efectivos detectaron otra motocicleta, una Guerrero 110 cc, cuyo conductor intentó darse a la fuga. Sin embargo, la rápida acción policial permitió interceptar el rodado, que fue trasladado para verificar su situación legal.

    Hallazgo de moto robada en Pocito

    El operativo continuó en el departamento Pocito, específicamente en Villa Huarpe, donde en la intersección de calles Constitución y Amable Jhon se logró el secuestro de una Honda Biz 110 cc.

    Tras la verificación, se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo desde octubre de 2025, quedando el caso bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.

    Estos procedimientos forman parte de los trabajos constantes contra la inseguridad en San Juan, con foco en el recupero de vehículos sustraídos y la prevención del delito.

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