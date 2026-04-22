    • 22 de abril de 2026 - 21:00

    Albardón: dos hombres intentaron robarle la bicicleta a un menor de edad y cayeron presos tras una persecución

    El hecho ocurrió en Campo Afuera, en Albardón, y fue advertido por testigos. La víctima recuperó el rodado luego de una breve persecución.

    Los detenidos en Albardón: Adrián Caballero y Nahuel Figueroa.

    Los detenidos en Albardón: Adrián Caballero y Nahuel Figueroa.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos hombres fueron detenidos en Albardón luego de protagonizar el robo de una bicicleta perteneciente a un menor de edad en inmediaciones del CIC de Campo Afuera. El hecho ocurrió en la mañana del martes 21 de abril y fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención de testigos y personal policial.

    Leé además

    Detenido.

    Entró a robar a la casa de una mujer, lo descubrieron y quisieron golpearlo: va a prisión por más de 13 años

    Por Germán González
    Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño.

    Intentó robar en una verdulería de La Bebida y terminó encerrado por el dueño

    Por Germán González

    Intento de robo en Albardón

    Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el episodio se registró alrededor de las 10:00, cuando el menor ingresó a la farmacia del CIC y dejó su bicicleta sin medidas de seguridad en el exterior del edificio.

    WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.28 (2)
    Adrián Caballero.

    Adrián Caballero.

    En ese momento, dos individuos, Adrián Alejandro Caballero, de 33 años, y Nahuel Aramis Figueroa, de 21, pasaron por el lugar y, de acuerdo a los testimonios recolectados, uno de ellos sustrajo el rodado mientras el otro actuaba como “campana”.

    La maniobra fue advertida por testigos que comenzaron a gritar, alertando al menor. Ante la situación, un vecino que se encontraba en el lugar lo ayudó a iniciar una persecución a bordo de una moto.

    WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.28 (3)
    Nahuel Figueroa, el otro detenido.

    Nahuel Figueroa, el otro detenido.

    Los sospechosos intentaron escapar hacia el sur e incluso buscaron ingresar a una finca con la bicicleta, pero al no lograrlo la abandonaron y huyeron a pie por el interior del predio.

    Minutos más tarde, y con las características aportadas por los testigos, efectivos policiales lograron interceptarlos en calle Lahoz, a la altura de Finca Carrascosa, donde fueron finalmente aprehendidos.

    WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.27
    La bicicleta que intentaron robar los detenidos.

    La bicicleta que intentaron robar los detenidos.

    La bicicleta, una rodado 29 marca GIANT de color coral, fue recuperada y restituida a la familia del menor, quedando la hermana mayor como depositaria judicial.

    La causa fue caratulada como hurto simple y es investigada en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la intervención de la fiscal Yanina Galante y el ayudante fiscal Juan Mattar.

    WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.27 (1)
    CIC de Campo Afuera.

    CIC de Campo Afuera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Festejos. La Asociación Atlética Albardón pondrá en competencia la Posta Atlética 21K.

    Llega la posta atlética 21K Aniversario de la Asociación Atlética Albardón

    Foto: gentileza Albardón Noticias.

    Una mujer fue atropellada por una moto en una zona sin iluminación en Albardón: dos hospitalizados.

    Foto: gentileza Albardón Noticias.

    Albardón: un auto terminó sobre la vereda tras perder el control

    El año pasado, el padre Jonatan Félix realizó la primera bendición para mascotas para conmemorar el Día del Animal y luchar contra su maltrato.

    Contra el maltrato animal: se viene una peregrinación con bendiciones para las mascotas