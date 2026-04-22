Albardón: dos hombres intentaron robarle la bicicleta a un menor de edad y cayeron presos tras una persecución

Dos hombres fueron detenidos en Albardón luego de protagonizar el robo de una bicicleta perteneciente a un menor de edad en inmediaciones del CIC de Campo Afuera . El hecho ocurrió en la mañana del martes 21 de abril y fue rápidamente esclarecido gracias a la intervención de testigos y personal policial.

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Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el episodio se registró alrededor de las 10:00, cuando el menor ingresó a la farmacia del CIC y dejó su bicicleta sin medidas de seguridad en el exterior del edificio.

En ese momento, dos individuos, Adrián Alejandro Caballero, de 33 años, y Nahuel Aramis Figueroa, de 21, pasaron por el lugar y, de acuerdo a los testimonios recolectados, uno de ellos sustrajo el rodado mientras el otro actuaba como “campana”.

La maniobra fue advertida por testigos que comenzaron a gritar, alertando al menor . Ante la situación, un vecino que se encontraba en el lugar lo ayudó a iniciar una persecución a bordo de una moto.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.28 (3) Nahuel Figueroa, el otro detenido.

Los sospechosos intentaron escapar hacia el sur e incluso buscaron ingresar a una finca con la bicicleta, pero al no lograrlo la abandonaron y huyeron a pie por el interior del predio.

Minutos más tarde, y con las características aportadas por los testigos, efectivos policiales lograron interceptarlos en calle Lahoz, a la altura de Finca Carrascosa, donde fueron finalmente aprehendidos.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 23.21.27 La bicicleta que intentaron robar los detenidos.

La bicicleta, una rodado 29 marca GIANT de color coral, fue recuperada y restituida a la familia del menor, quedando la hermana mayor como depositaria judicial.

La causa fue caratulada como hurto simple y es investigada en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la intervención de la fiscal Yanina Galante y el ayudante fiscal Juan Mattar.