Contra el maltrato animal: se viene una peregrinación con bendiciones para las mascotas

El próximo 29 de abril se celebrará el Día del Animal y en Albardón realizarán una actividad que combina concientización y espiritualidad: una peregrinación con bendiciones para las mascotas. Este evento, está organizado por la Parroquia Santa Bárbara, bajo la conducción del padre Jonatan Félix, quien fue el impulsor de esta propuesta contra el maltrato animal.
hay diferentes formas de demostrarle amor a las mascotas. Pero, hay una que hasta promueve su acercamiento a Dios. Es la peregrinación con bendiciones que se realizará para celebrar el Día del Animal y para luchar contra el maltrato animal. ‘Las mascotas son parte de la creación de Dios, y hacemos esta actividad también en el marció del cuidado de la creación’, dijo el sacerdote Jonatan Félix.
El padre Félix fue el impulsor de esta propuesta cuando estaba a cargo de la Parroquia de Fátima. Actualmente se encuentra a cargo de la Parroquia Santa Bárbara, en la localidad de La Laja, departamento albardón, ‘razón’ por la que trasladó esta actividad a esa zona.
Itinerario del evento contra el maltrato animal
Las actividades para celebrar con conciencia el Día del Animal se realizarán el próximo 19 de abril y con propuestas en diferentes horarias y lugares.
- A las 16,30: iniciarán las actividades en el hospital veterinario de La Laja. Habrá charlas de tenencia responsable de mascotas y de sus derechos, y sorteos con elementos para animales. Los participantes también podrán realizar consultas sobre el cuidado de los animales.
- A las 18: arrancará la peregrinación desde el hospital veterinario hasta la Parroquia Santa Bárbara donde las mascotas serán bendecidas.
Mascotas cuidadas: las recomendaciones
El padre Félix brindó recomendaciones sobre las precauciones básicas para llevar las mascotas de manera segura para participar tanto de la peregrinación como de la ceremonia de las bendiciones: todos los perros deben usar correa y los más grandes también bozal. En tanto que los gatos deben llevarse en un transportador.