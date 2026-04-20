Contra el maltrato animal: se viene una peregrinación con bendiciones para las mascotas

El evento contra el maltrato animal se realizará el próximo 29 de abril, organizado por la Parroquia Santa Bárbara, en Albardón.

El año pasado, el padre Jonatan Félix realizó la primera bendición para mascotas para conmemorar el Día del Animal y luchar contra su maltrato.

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El próximo 29 de abril se celebrará el Día del Animal y en Albardón realizarán una actividad que combina concientización y espiritualidad: una peregrinación con bendiciones para las mascotas. Este evento, está organizado por la Parroquia Santa Bárbara, bajo la conducción del padre Jonatan Félix, quien fue el impulsor de esta propuesta contra el maltrato animal.

hay diferentes formas de demostrarle amor a las mascotas. Pero, hay una que hasta promueve su acercamiento a Dios. Es la peregrinación con bendiciones que se realizará para celebrar el Día del Animal y para luchar contra el maltrato animal. ‘Las mascotas son parte de la creación de Dios, y hacemos esta actividad también en el marció del cuidado de la creación’, dijo el sacerdote Jonatan Félix.

mascotas2 Perros, gatos y tortugas participaron de la bendición de mascotas en la Parroquia de Fátima.

El padre Félix fue el impulsor de esta propuesta cuando estaba a cargo de la Parroquia de Fátima. Actualmente se encuentra a cargo de la Parroquia Santa Bárbara, en la localidad de La Laja, departamento albardón, ‘razón’ por la que trasladó esta actividad a esa zona.

Itinerario del evento contra el maltrato animal Las actividades para celebrar con conciencia el Día del Animal se realizarán el próximo 19 de abril y con propuestas en diferentes horarias y lugares.