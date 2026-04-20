    • 20 de abril de 2026 - 12:19

    Contra el maltrato animal: se viene una peregrinación con bendiciones para las mascotas

    El evento contra el maltrato animal se realizará el próximo 29 de abril, organizado por la Parroquia Santa Bárbara, en Albardón.

    El año pasado, el padre Jonatan Félix realizó la primera bendición para mascotas para conmemorar el Día del Animal y luchar contra su maltrato.

    El año pasado, el padre Jonatan Félix realizó la primera bendición para mascotas para conmemorar el Día del Animal y luchar contra su maltrato.

    Foto:

    El próximo 29 de abril se celebrará el Día del Animal y en Albardón realizarán una actividad que combina concientización y espiritualidad: una peregrinación con bendiciones para las mascotas. Este evento, está organizado por la Parroquia Santa Bárbara, bajo la conducción del padre Jonatan Félix, quien fue el impulsor de esta propuesta contra el maltrato animal.

    Leé además

    maltrato animal: lo filmaron cuando levanto a un perrito del cuello y lo arrojo con violencia al piso

    Maltrato animal: lo filmaron cuando levantó a un perrito del cuello y lo arrojó con violencia al piso
    jachal y un desafio con proyeccion internacional: mas cerca de ser el primer geoparque de argentina certificado por la unesco

    Jáchal y un desafío con proyección internacional: más cerca de ser el primer Geoparque de Argentina certificado por la UNESCO

    Por Celeste Roco Navea

    hay diferentes formas de demostrarle amor a las mascotas. Pero, hay una que hasta promueve su acercamiento a Dios. Es la peregrinación con bendiciones que se realizará para celebrar el Día del Animal y para luchar contra el maltrato animal. ‘Las mascotas son parte de la creación de Dios, y hacemos esta actividad también en el marció del cuidado de la creación’, dijo el sacerdote Jonatan Félix.

    mascotas2
    Perros, gatos y tortugas participaron de la bendici&oacute;n de mascotas en la Parroquia de F&aacute;tima.

    Perros, gatos y tortugas participaron de la bendición de mascotas en la Parroquia de Fátima.

    El padre Félix fue el impulsor de esta propuesta cuando estaba a cargo de la Parroquia de Fátima. Actualmente se encuentra a cargo de la Parroquia Santa Bárbara, en la localidad de La Laja, departamento albardón, ‘razón’ por la que trasladó esta actividad a esa zona.

    Itinerario del evento contra el maltrato animal

    Las actividades para celebrar con conciencia el Día del Animal se realizarán el próximo 19 de abril y con propuestas en diferentes horarias y lugares.

    • A las 16,30: iniciarán las actividades en el hospital veterinario de La Laja. Habrá charlas de tenencia responsable de mascotas y de sus derechos, y sorteos con elementos para animales. Los participantes también podrán realizar consultas sobre el cuidado de los animales.
    • A las 18: arrancará la peregrinación desde el hospital veterinario hasta la Parroquia Santa Bárbara donde las mascotas serán bendecidas.

    Mascotas cuidadas: las recomendaciones

    El padre Félix brindó recomendaciones sobre las precauciones básicas para llevar las mascotas de manera segura para participar tanto de la peregrinación como de la ceremonia de las bendiciones: todos los perros deben usar correa y los más grandes también bozal. En tanto que los gatos deben llevarse en un transportador.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    En San Juan sobran los infieles, según un sondeo.

    San Juan, ¿tierra de infieles?: el 57,3% asegura haber engañado al menos una vez a su pareja, según un sondeo

    el es pianista, ella comerciante, son pareja y juntos invitan a amantes e inexpertos a descubrir el cafe de especialidad en san juan

    Él es pianista, ella comerciante, son pareja y juntos invitan a amantes e inexpertos a descubrir el café de especialidad en San Juan

    Por Celeste Roco Navea
    San Juan ofrecerá un stand con diseño de galpón bodeguero en la Expo Delicatessen y Vinos que se realizará el mes que viene en Córdoba.

    San Juan en la Expo Delicatessen y Vinos: usará un stand con estilo de galpón bodeguero como vidriera

    Por Fabiana Juarez
    fallecieron hoy en san juan: los avisos funebres de diario de cuyo

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    Por Redacción Diario de Cuyo