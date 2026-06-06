San Juan ya tiene a los mejores productores de dulce de membrillo rubio de 2026

San Juan volvió a rendir homenaje a uno de sus productos más emblemáticos. E n la tarde del viernes se desarrolló la IX edición del Concurso Provincial del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, una propuesta que busca destacar la calidad de las elaboraciones locales y preservar una tradición que forma parte de la identidad productiva de la provincia.

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La actividad fue resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, el Panel de Cata del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

La jornada, realizada en el Centro Cultural Conte Grand, reunió a productores, empresas, estudiantes, docentes y público en general. Los asistentes recorrieron los distintos stands montados por escuelas técnicas, agrotécnicas, primarias y de capacitación laboral, además de productores de la categoría casero-familiar y emprendedores de la Feria Agroproductiva de San Juan.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, la Escuela Agrotécnica de Zonda, la Escuela Agrotécnica Huaco, la Escuela Agrotécnica Dr. Manuel Belgrano, la Escuela Alas Argentinas, la Escuela Buenaventura Luna, la Escuela Cirilo Sarmiento de Angaco y la Escuela de Fruticultura y Enología, entre otras.

Uno de los momentos destacados fue la cocina en vivo realizada por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. La actividad estuvo a cargo de Mariana Virginia Correa Rossini, quien mostró el proceso de elaboración del dulce de membrillo y compartió algunos de los secretos que distinguen a este tradicional producto sanjuanino.

Además, la directora del Panel de Cata, Adriana Turcato, encabezó una cata guiada que permitió a los presentes conocer las características sensoriales del dulce de membrillo rubio y comprender los criterios que utilizan los especialistas para evaluar su calidad.

Tras el análisis de las muestras presentadas por los participantes, el jurado integrado por profesionales y especialistas del Panel de Cata del Dulce de Membrillo del CRESA definió a los ganadores de las distintas categorías.

Antes de la premiación, se entregó un reconocimiento especial a Santiago Nieto, de la empresa Portho Gelatto, por su trayectoria y por contribuir a la difusión del dulce de membrillo rubio a través de sus elaboraciones artesanales, incorporándolo incluso en sus helados y ayudando a posicionar uno de los sabores más representativos de San Juan.

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Todos los ganadores de Concurso Provincial del Dulce de Membrillo Rubio

En la Categoría Artesanal: Empresa

Primer puesto: Dulces Pizarro (90 puntos)

Segundo puesto: Familia Chiaramonte (85 puntos)

Tercer puesto: Productos Pons (80 puntos)

Categoría Artesanal: Instituciones Educativas (Escuelas Técnicas y Agrotécnicas)

Primer puesto: Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas (90 puntos)

Segundo puesto: Centro Socio Educativo Nazario Benavidez (88 Puntos)

Tercer puesto: Escuela Agrotécnica de Zonda (85 puntos)

Categoría Artesanal: Instituciones Educativas (Nivel primario y Capacitación laboral)

Primer puesto: Escuela Técnica de Capacitación Laboral Infantería Argentina (95 puntos)

Segundo puesto: Escuela de Capacitación Laboral Madre Teresa de Calcuta (94 puntos)

Tercer puesto: Escuela de Capacitación Laboral Sagrada Familia (90 puntos)

Categoría Artesanal: Casero Familiar

Primer puesto: Patricia Atampia (98 puntos)

Segundo puesto: Román Barrios (90 puntos)

Tercer puesto: Beatriz Cárdenas (85 puntos)

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Lado Oscuro Vinyl Set, que acompañó con su propuesta musical para despedir esta gran fiesta del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan.

Además, en la mañana de hoy, en el marco de las XI Jornadas del Membrillo del Sol, alumnos de 6° y 7° año de las escuelas agrotécnicas Cornelio Saavedra, de Iglesia y Jáchal, realizaron una visita a las fábricas de dulces y conservas Profecía y Olta. Esta experiencia les permitió a los alumnos conocer de primera mano cómo se transforma la producción primaria en alimentos con valor agregado, algo fundamental para el desarrollo de la provincia.