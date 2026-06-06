San Juan será sede de un encuentro internacional para impulsar el liderazgo femenino en el comercio exterior

San Juan volverá a posicionarse como un punto de encuentro para el debate y la capacitación en materia de comercio internacional. El próximo 10 de junio, la provincia será anfitriona de l 3° Encuentro Internacional de Mujeres en el Comercio Exterior y los Negocios.

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Se trata de una iniciativa que se desarrollará en el marco de la 7ª edición de las Jornadas COMEX y a la que invita DIARIO DE CUYO.

La actividad se llevará a cabo entre las 8 y las 13:30 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y tendrá acceso gratuito, aunque con cupos limitados.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Gobierno y distintas entidades empresarias, con el propósito de fortalecer las exportaciones como herramienta para el desarrollo sostenible de San Juan y del país.

La propuesta reunirá a empresarias, profesionales y especialistas del comercio internacional que compartirán experiencias, conocimientos y herramientas vinculadas a la internacionalización de empresas, la sostenibilidad, la integración regional y el comercio electrónico.

Según destacaron desde la organización, uno de los principales objetivos es visibilizar y potenciar el papel de las mujeres en los negocios internacionales, promoviendo una mayor participación en espacios de decisión económica y en mercados globales cada vez más competitivos.

Durante la jornada se desarrollarán conferencias, paneles de capacitación y testimonios empresariales enfocados en pequeñas, medianas y grandes empresas. También se analizarán temas vinculados a las oportunidades que ofrece el contexto internacional para los productos argentinos y la relación entre la igualdad de oportunidades económicas y las nuevas tendencias globales de sostenibilidad.

Entre los ejes temáticos previstos figuran el rol de los jóvenes en el comercio exterior, el crecimiento del comercio electrónico, la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, y los desafíos de la integración regional.

Además, el evento incluirá una exposición de productos elaborados por empresas lideradas por mujeres, con el objetivo de mostrar casos de éxito y generar nuevas oportunidades de vinculación comercial.

Cómo participar del encuentro

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado por la organización haciendo click AQUÍ

Para obtener más información, la Dirección de Comercio Exterior atiende en el Centro Cívico, Núcleo 5, Piso 4°, y dispone de las líneas telefónicas +54 264 4306424, 4306425, 4306426 y 4306427, además del correo electrónico [email protected].