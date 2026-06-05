Desarrollo Humano suma un nuevo espacio para el tratamiento de consumos problemáticos en Rivadavia: todos los detalles del centro de día

Con gran alegría y expectativas este viernes al mediodía se dejó inaugurado en Rivadavia un nuevo Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos , espacio dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Con la intención de poder llegar a una mayor población con acciones y tratamientos, el espacio está listo para comenzar a trabajar en lo inmediato.

El centro que se encuentra ubicado en Av. Ignacio de la Roza 4636 oeste, en La Bebida, busca llegar con soluciones ante una problemática que vienen detectando desde la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos del ministerio. Así lo destacó su titular, Daniela Merlo, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

“En cuanto a las estadísticas que venimos llevando adelante desde el 2024, dentro de lo que es Rivadavia la mayor demanda la registramos en La Bebida. Si bien contamos con un centro ubicado en la parte céntrica del departamento, en Av. Libertador antes de Rastreador Calivar, ahora contaremos con un segundo espacio que abarque una mayor población que muchas veces encuentra dificultad en el traslado. Serán dos los espacios en el departamento y esperamos que tenga un buen impacto” , destacó la funcionaria.

Con el corte de cinta y el recorrido por las instalaciones, el centro está listo para comenzar a funcionar al 100% de su capacidad el próximo lunes 8 de junio. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 19 horas, ya que trabajará bajo la modalidad de “centro de día”, es decir, las personas que acudan y reciban tratamientos no pecnotarán en el lugar.

Un equipo integrado por unos 20 profesionales acudirá cada jornada para avanzar en los tratamientos de consumos problemáticos. El equipo interdisciplinario estará integrado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y operadores socioterapeutas. Ellos serán los encargados de llevar adelante los tres tipos de tratamientos que se ofrecerán: individual, grupal y familiar.

Además, como sucede en los demás centros dependientes de Familia y Desarrollo Humano, se brindarán distintas capacitaciones en oficios como herrería, soldadura y barbería, por ejemplo. En ese sentido, Merlo remarcó la participación de la Municipalidad de Rivadavia en el dictado de distintos oficios para las personas asistentes a los centros de día.

La labor interministerial se complementará con la práctica deportiva y abordajes de salud, además de educación considerando el nivel académico de cada persona que asista. “Vamos haciendo nexos con ministerios y organismos para brindar un tratamiento lo más integral posible”, precisó Merlo.

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De acuerdo a las estimaciones realizadas desde la repartición ministerial, se estima poder brindar tratamientos a unas 30 personas, aunque no descartan que el número aumente teniendo en cuenta la demanda y el interés que vienen registrando desde hace unas semanas en el sitio, incluso previo a la inauguración del centro. Sobre este punto en particular, la funcionaria recordó que los tratamientos por consumos problemáticos se brindan tanto a personas que llegan con derivaciones como por demanda espontánea, es decir, aquella persona que se acerca a consultar sea por su caso particular como por el de un familiar.

Un detalle no menor es que si bien el centro estará ubicado en la localidad de Rivadavia, Merlo recordó que no es exclusivo de la comunidad, por lo que personas de distintos departamentos como Zonda y Ullum, por ejemplo, podrán acudir teniendo en cuenta la cercanía.

Con este nuevo edificio, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano suma un nuevo espacio para el tratamiento de consumos problemáticos a los existentes en Capital, Pocito, Caucete y Santa Lucía y los que ya se encuentran en Rivadavia, como el centro de día y la residencia para mujeres.

“Es satisfactorio poder contar con este espacio y poder avanzar con las gestiones que se vienen realizando, ya que son programas importantes. Hemos armado proyectos, hemos armado programas y verlo materializado es satisfactorio, porque la idea es poder brindar una mayor cantidad de soluciones o llegar a una mayor cantidad de personas. Estamos en los 19 departamentos, pero sabemos que en algunos lugares quedamos cortos, y seguiremos trabajando para llegar con soluciones a todos los rincones de San Juan”, reflexionó la funcionaria Daniela Merlo en el marco de una nueva inauguración significativa para la Dirección de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos.