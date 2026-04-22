Entró a robar a la casa de una mujer, lo descubrieron y quisieron golpearlo: va a prisión por más de 13 años

Un hecho de inseguridad ocurrido en Chimbas terminó con una dura condena para un delincuente reincidente. El episodio sucedió durante la madrugada del domingo 19 de abril de 2026, cuando un hombre ingresó a la casa de una mujer con intenciones de robar pero fue descubierto por vecinos y posteriormente detenido por la Policía.

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Chimbas: entró a robar a una casa y terminó atrapado por la familia que vivía adentro

Según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO , el acusado, identificado como Luis Sebastián Luján, entró alrededor de las 4:30 al patio interno de una vivienda ubicada en calle Rodríguez. El lugar contaba con cierre perimetral, pero el sujeto accedió y luego abrió una puerta de lata sin seguro que conducía al interior del domicilio.

Una vez dentro , revolvió completamente las habitaciones y sustrajo tres pares de zapatillas de distintas marcas . Además, sacó una bicicleta todo terreno, la cual dejó momentáneamente en un parrillero ubicado en el pasillo común del complejo habitacional.

La maniobra fue advertida por vecinos, quienes rápidamente dieron aviso al 911 aportando detalles sobre la apariencia y vestimenta del sospechoso. Minutos más tarde, personal policial de la Comisaría 17 localizó en inmediaciones del barrio Ampe 20 de Junio, donde fue aprehendido.

Al momento de la detención, el individuo llevaba una mochila en cuyo interior se encontraban los elementos robados. En paralelo, la víctima ya había constatado el faltante de las zapatillas, confirmando el ilícito.

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Un momento de tensión se vivió cuando familiares de la damnificada llegaron al lugar con intenciones de agredir al delincuente, situación que fue controlada por los efectivos policiales, quienes decidieron trasladar rápidamente el procedimiento a sede policial para evitar incidentes.

Intervino el ayudante fiscal de turno, Mariano Teja, quien en comunicación con la fiscal del caso, dispuso la aplicación del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

Mediante un acuerdo de juicio abreviado, este martes, la Justicia resolvió condenar a Luján a 10 meses de prisión efectiva por este hecho. Sin embargo, al unificarse con una condena anterior de 12 años y cuatro meses, se estableció una pena única de 13 años y dos meses de prisión efectiva, además de declararlo reincidente y mantener su prisión preventiva.