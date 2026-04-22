    • 22 de abril de 2026 - 09:30

    Entró a robar a la casa de una mujer, lo descubrieron y quisieron golpearlo: va a prisión por más de 13 años

    El delincuente fue sorprendido tras ingresar a una casa en Chimbas y robar zapatillas y una bicicleta. Tenía una condena previa.

    Detenido.

    Detenido.

    Foto:

    Por Germán González

    Un hecho de inseguridad ocurrido en Chimbas terminó con una dura condena para un delincuente reincidente. El episodio sucedió durante la madrugada del domingo 19 de abril de 2026, cuando un hombre ingresó a la casa de una mujer con intenciones de robar pero fue descubierto por vecinos y posteriormente detenido por la Policía.

    Leé además

    El delincuente que fue detenido en Chimbas por la víctima y su hijo. 

    Chimbas: entró a robar a una casa y terminó atrapado por la familia que vivía adentro
    Gran Hermano.

    La casa de Gran Hermano, revolucionada: un eliminado y una salida abrupta, todo lo que pasó en la gala
    image

    Según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el acusado, identificado como Luis Sebastián Luján, entró alrededor de las 4:30 al patio interno de una vivienda ubicada en calle Rodríguez. El lugar contaba con cierre perimetral, pero el sujeto accedió y luego abrió una puerta de lata sin seguro que conducía al interior del domicilio.

    Crónica del intento de robo en una casa

    Una vez dentro, revolvió completamente las habitaciones y sustrajo tres pares de zapatillas de distintas marcas. Además, sacó una bicicleta todo terreno, la cual dejó momentáneamente en un parrillero ubicado en el pasillo común del complejo habitacional.

    image

    La maniobra fue advertida por vecinos, quienes rápidamente dieron aviso al 911 aportando detalles sobre la apariencia y vestimenta del sospechoso. Minutos más tarde, personal policial de la Comisaría 17 localizó en inmediaciones del barrio Ampe 20 de Junio, donde fue aprehendido.

    Al momento de la detención, el individuo llevaba una mochila en cuyo interior se encontraban los elementos robados. En paralelo, la víctima ya había constatado el faltante de las zapatillas, confirmando el ilícito.

    image

    Un momento de tensión se vivió cuando familiares de la damnificada llegaron al lugar con intenciones de agredir al delincuente, situación que fue controlada por los efectivos policiales, quienes decidieron trasladar rápidamente el procedimiento a sede policial para evitar incidentes.

    Intervino el ayudante fiscal de turno, Mariano Teja, quien en comunicación con la fiscal del caso, dispuso la aplicación del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

    Mediante un acuerdo de juicio abreviado, este martes, la Justicia resolvió condenar a Luján a 10 meses de prisión efectiva por este hecho. Sin embargo, al unificarse con una condena anterior de 12 años y cuatro meses, se estableció una pena única de 13 años y dos meses de prisión efectiva, además de declararlo reincidente y mantener su prisión preventiva.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa en Claypole.

    ¿Qué antecedentes penales tiene Brian Leandro Lesta y cómo podrían afectar su caso?

    Diego Nicolás Sosa Pérez cayó detenido junto con una menor de edad, quien era su novia. 

    Usó a su novia menor de edad de "campana" para intentar robar una casa: cayó preso y condenado

    La muerte del nene provocó gran conmoción en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

    El desgarrador relato del hermano del niño que murió mientras jugaba a la pelota en el recreo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en su escuela

    Murió un niño de 11 años en el recreo: investigan las causas

    Por Redacción Diario de Cuyo