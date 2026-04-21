La casa de Gran Hermano, revolucionada: un eliminado y una salida abrupta, todo lo que pasó en la gala

La última gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó una noche cargada de tensión, emociones desbordadas y un desenlace que impactó de lleno en la dinámica del juego. En una jornada que ya venía alterada por una situación inesperada dentro de la casa, finalmente se confirmó la salida de Martín Rodríguez, el entrenador de crossfit que cayó en el versus frente a Nazareno Pompei. Sin embargo, más allá del resultado, lo que terminó por marcar el pulso del programa fue la reacción de Yanina Zilli, quien protagonizó una escena de llanto incontenible que rápidamente se volvió viral.

La gala comenzó con un giro imprevisto. Jessica “La Maciel”, que formaba parte de la placa, logró salir de la instancia de eliminación con apenas el 16% de los votos negativos, una cifra que en principio parecía consolidar su continuidad en el reality. “No lo puedo creer. He tenido días arriba y otros abajo, y la gente me va demostrando lo contrario”, expresó, visiblemente sorprendida y agradecida. Pero la tranquilidad duró poco. Minutos después, la participante sufrió un ataque de pánico que obligó a la intervención del equipo médico en el confesionario. En ese contexto, y tras atravesar días de fuerte carga emocional vinculados a una notificación judicial recibida dentro del programa, tomó la decisión de abandonar la casa por voluntad propia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Streams Telefe (@streamstelefe) Ese episodio alteró por completo el desarrollo de la gala. La salida voluntaria de La Maciel reconfiguró la placa sobre la marcha y dejó el mano a mano final entre Martín y Nazareno, dos jugadores con peso propio dentro de la competencia. La tensión se apoderó de la casa mientras los participantes aguardaban el veredicto del público, conscientes de que el resultado tendría un impacto directo en las estrategias grupales.

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Fue entonces cuando Santiago del Moro se comunicó con los jugadores para anunciar la decisión final. Con el 54,4% de los votos negativos, Martín Rodríguez quedó eliminado, mientras que Nazareno logró continuar en el juego con el 45,6%. El resultado cayó como un baldazo de agua fría para varios de sus compañeros, especialmente para el grupo que lidera Brian Sarmiento, que perdió a una de sus piezas más fuertes.