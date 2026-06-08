El despertar del barro: la Agrupación Tierra Nuestra San Juan expande el arte de la cerámica por la provincia

Los 4 Elementos: Taller de cerámica y showroom. Para adolescentes y adultos. Monteagudo 991 Este, Capital. Tel: 264 4052971.

JIANAMA: Taller de cerámica inclusivo, abierto para personas con y sin discapacidad. 25 de Mayo 619 Este. Tel: 264 4178589.

GRES TALLER DE CERÁMICA: Para adolescentes y adultos. Especializado en técnicas específicas de gres. 25 de Mayo 619 Este. Tel: 264 5516416.

Anís Cerámica: Talleres adaptados para niños, adolescentes y adultos. Valdivia y Urquiza. Tel: 264 3230767 (Instagram: @anisanisceramica).

Aluminé: Taller dinámico para adultos y niños. López Mansilla 275 Norte, B° Fermín Rodríguez, Desamparados. Tel: 264 5676636.

Rahue Cerámica: Espacio creativo exclusivo para adultos. Pedro Cortínez 542 Oeste, entre Alem y Salta. Tel: 264 5023281.

El Grito: Taller integral para adultos y niños. Av. Libertador 2630 Oeste. Tel: 264 5606246.

Maju Cerámica: Clases y experimentación artística. Tucumán 1760 Norte, Concepción. Tel: 264 5546777.

Artesana: Taller diseñado para adultos y adolescentes. Agustín Gómez 269 Este, casi Av. Rioja, Trinidad. Tel: 264 5051803.

Kaos Cerámica: Taller para adultos y adolescentes. A cargo de Guada. Quiroga Yanzón 1268 Sur, entre 9 de Julio y Brasil, B° Porres. Tel: 264 5620670.

Grecia Azul: Propuesta de modelado para adultos. General Acha 498 Norte, esquina Chile. Tel: 351 8158751.

La Pecera Creativa: Exploración artística y modelado para niños y adultos. A cargo de Gime. Alvear 161 Norte (a 1 cuadra del Patio Alvear). Tel: 264 4984573.

La Casita de Frida: Espacio lúdico y de arcilla para niños y adolescentes. Av. Ignacio de la Roza 1166 Oeste. Tel: 264 5855845.

Yo Soy Tierra – Taller de Cerámica: Taller de conexión e identidad enfocado en adultos. Castelli Norte 161 (al lado del Hotel Cerro Blanco). Tel: 264 4395821.

Las Perlas Taller (Sede Capital): Clases de modelado manual para adultos y niños/as. México 965 Norte, Villa América. Tel: 264 443758.

La Lyra – Espacio de Arte: Talleres para niños y adultos. Cuenta con dos sucursales: Sucursal Hiper (Perona 1200 Norte, entre Falucho y Lateral de Circunvalación) y Sucursal Centro (Laprida y Güemes). Tel: 264 6156376.

Espacio Orbe: Producción y modelado para adultos. Belgrano 508 Oeste. Tel: 264 5181888 / 264 4453786.