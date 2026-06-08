    • 8 de junio de 2026 - 18:32

    El despertar del barro: la Agrupación Tierra Nuestra San Juan expande el arte de la cerámica por la provincia

    En el marco de su mega exposición en el Centro Cultural Estación San Martín, el colectivo de artesanos impulsa una red federal de talleres.

    Agrupación Tierra Nuestra San Juan, en la inauguración de su muestra actual Vasija, hija de esta tierra, en la Estación San Martín.

    Agrupación Tierra Nuestra San Juan, en la inauguración de su muestra actual "Vasija, hija de esta tierra", en la Estación San Martín.

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    Esta propuesta descentraliza el oficio llevando capacitaciones a Chimbas, Jáchal, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital. La oferta formativa es tan diversa como territorial. Desde espacios inclusivos dedicados a personas con y sin discapacidad, hasta laboratorios de experimentación en técnicas de alta temperatura como el gres, pasando por talleres especializados para las infancias.

    La red de talleres de ceramistas

    Para más informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números provistos o consultar las redes sociales de la agrupación y de cada espacio.

    ceramica

    CAPITAL

    • Los 4 Elementos: Taller de cerámica y showroom. Para adolescentes y adultos. Monteagudo 991 Este, Capital. Tel: 264 4052971.

    • JIANAMA: Taller de cerámica inclusivo, abierto para personas con y sin discapacidad. 25 de Mayo 619 Este. Tel: 264 4178589.

    • GRES TALLER DE CERÁMICA: Para adolescentes y adultos. Especializado en técnicas específicas de gres. 25 de Mayo 619 Este. Tel: 264 5516416.

    • Anís Cerámica: Talleres adaptados para niños, adolescentes y adultos. Valdivia y Urquiza. Tel: 264 3230767 (Instagram: @anisanisceramica).

    • Aluminé: Taller dinámico para adultos y niños. López Mansilla 275 Norte, B° Fermín Rodríguez, Desamparados. Tel: 264 5676636.

    • Rahue Cerámica: Espacio creativo exclusivo para adultos. Pedro Cortínez 542 Oeste, entre Alem y Salta. Tel: 264 5023281.

    • El Grito: Taller integral para adultos y niños. Av. Libertador 2630 Oeste. Tel: 264 5606246.

    • Maju Cerámica: Clases y experimentación artística. Tucumán 1760 Norte, Concepción. Tel: 264 5546777.

    • Artesana: Taller diseñado para adultos y adolescentes. Agustín Gómez 269 Este, casi Av. Rioja, Trinidad. Tel: 264 5051803.

    • Kaos Cerámica: Taller para adultos y adolescentes. A cargo de Guada. Quiroga Yanzón 1268 Sur, entre 9 de Julio y Brasil, B° Porres. Tel: 264 5620670.

    • Grecia Azul: Propuesta de modelado para adultos. General Acha 498 Norte, esquina Chile. Tel: 351 8158751.

    • La Pecera Creativa: Exploración artística y modelado para niños y adultos. A cargo de Gime. Alvear 161 Norte (a 1 cuadra del Patio Alvear). Tel: 264 4984573.

    • La Casita de Frida: Espacio lúdico y de arcilla para niños y adolescentes. Av. Ignacio de la Roza 1166 Oeste. Tel: 264 5855845.

    • Yo Soy Tierra – Taller de Cerámica: Taller de conexión e identidad enfocado en adultos. Castelli Norte 161 (al lado del Hotel Cerro Blanco). Tel: 264 4395821.

    • Las Perlas Taller (Sede Capital): Clases de modelado manual para adultos y niños/as. México 965 Norte, Villa América. Tel: 264 443758.

    • La Lyra – Espacio de Arte: Talleres para niños y adultos. Cuenta con dos sucursales: Sucursal Hiper (Perona 1200 Norte, entre Falucho y Lateral de Circunvalación) y Sucursal Centro (Laprida y Güemes). Tel: 264 6156376.

    • Espacio Orbe: Producción y modelado para adultos. Belgrano 508 Oeste. Tel: 264 5181888 / 264 4453786.

    • Barrópolis: Taller de producción cerámica para adultos. Las Flores 1430 Norte, Barrio Asunción. Tel: 264 6607965.

    RIVADAVIA

    • Puebla Cerámica: Taller continuo para adultos. Av. Ignacio de la Roza 193 oeste. Tel: 264 4753489.

    • PatoArte: Formación y talleres libres para adultos y adolescentes. Tel: 264 6710576.

    • Taller Origen: Espacio orientado a adultos. Tel: 11 20004955.

    • VibaCerámica: Taller especializado para adultos. Barrio San Roberto, cerca del Hospital Marcial Quiroga. Tel: 264 4120505.

    SANTA LUCÍA

    • LA ALFARERÍA: Taller enfocado en modelado manual y torno alfarero para adultos y niños. Tomás Edison 1325, pasando Necochea. Tel: 264 5665495 (Instagram: @laalfareria.sj).

    • Ruphay Cerámica (Espacio Ruphay): Talleres recreativos y técnicos para niños y adultos. Yrigoyen y Periodistas Sanjuaninos, B° UTEDYC. Tel: 264 4597725 (Instagram: @espacio.ruphay).

    • Barro y Sueños: Espacio de taller libre para adultos y niños. Blanco 2148 Este, B° CEC. Tel: 264 4395878 (Instagram: @de_barro_y_suenos_taller).

    • FUSIONARTE (De Néstor Endrizzi): Capacitaciones intensivas, talleres para niños, adolescentes y adultos, modelado 3D y piezas únicas. Las Heras y J. V. González. Tel: 264 4527460.

    CHIMBAS

    • Punto Arcilla: Taller de producción e iniciación para adultos. Calle Tucumán, pasando Porres.

    • Natalia Segurado: Clases de cerámica integral para adultos, adolescentes y niños. Complejo Las Lajas 1, sobre Calle Benavídez. Tel: 264 6608038.

    RAWSON

    • Mis 3 Lunas: Taller cerámico orientado a adultos. Zona límite entre Rawson y Pocito. Tel: 264 5160000.

    JÁCHAL

    • Taller "Barro Capayan": Rescate de técnicas y modelado local. A cargo de Jorge Navarro. Tel: 264 415940.

    • Taller "Neñe del Norte": Espacio de creación y barro en el norte provincial. General Paz 722. Cel: 264 6207411.

    SECCIÓN ESPECIAL: TALLERES INFANTILES

    • Lapetupottery: José Martí 837 Sur, entre Córdoba y Mitre. Tel: 264 4713181.

    • Volver al Barro: Taller infantil coordinado por Caro Romero. Zona Barrio Bancario. Tel: 264 4435874.

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