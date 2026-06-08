El despertar del barro: la Agrupación Tierra Nuestra San Juan expande el arte de la cerámica por la provincia

La Agrupación Tierra Nuestra San Juan desplegará una red federal de talleres de cerámica en diversos departamentos de la provincia, impulsada en el marco de su actual exposición colectiva "Vasija, Hija de esta tierra", la cual se exhibe en el Centro Cultural Estación San Martín hasta el 3 de julio.
Esta propuesta descentraliza el oficio llevando capacitaciones a Chimbas, Jáchal, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Capital. La oferta formativa es tan diversa como territorial. Desde espacios inclusivos dedicados a personas con y sin discapacidad, hasta laboratorios de experimentación en técnicas de alta temperatura como el gres, pasando por talleres especializados para las infancias.
La red de talleres de ceramistas
Para más informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números provistos o consultar las redes sociales de la agrupación y de cada espacio.