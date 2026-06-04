El arte de los ceramistas sanjuaninos se lucirá en la Estación San Martín

El viernes próximo, el Centro Cultural Estación San Martín inaugurará la exposición "Vasija, hija de esta tierra" . Organizada por la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra en medio del arco entre el Día del Ceramista (el 28 de mayo) y el aniversario de la fundación de San Juan (el 13 de junio), reúne decenas de vasijas únicas.

Con entrada libre y gratuita, esta exposición propone un viaje profundo hacia la historia, las raíces y las diversas técnicas que conviven y divergen en el hacer cerámico regional , consolidando un espacio de identidad y reflexión a través de la materia prima local.

" Elegimos esta temática porque hace muchísimos años que en la provincia se hacen vasijas. Desde nuestros pueblos originarios, mucho antes de la fundación, ya se hacían vasijas; y al día de la fecha se siguen haciendo. Sabemos que la cerámica cambió bastante a la humanidad en el hecho de poder contener y conservar alimentos, en el hecho de poder transportar agua… También ha sido utilizada ancestralmente como ritual. Entonces queremos que todo eso quede plasmado en la muestra", dijo a DIARIO DE CUYO Gabriela Garrido, cofundadora del colectivo. "A través de estas vasijas, decidimos hablar de estas tierras, ya sea en sí de la fundación, de momentos previos o del día de hoy, todo lo que tenga que ver con nuestra provincia”, agregó sobre el eje de esta cuarta exposición anual.

La heterogeneidad es uno de los sellos más distintivos de la propuesta , reuniendo miradas de creadores con trayectorias sumamente dispares. Garrido enfatizó en la riqueza de esta convivencia artística: "Trabajamos distintas técnicas, somos de un abanico amplio de edades y por lo tanto también de miradas y estéticas. Todo esto va a quedar a la vista en la exposición, que tendrá más de 50 vasijas, de más de 50 autores".

Trabajamos distintas técnicas, somos de un abanico amplio de edades y por lo tanto también de miradas y estéticas. Todo esto va a quedar a la vista en la exposición, que tendrá más de 50 vasijas, de más de 50 autores Trabajamos distintas técnicas, somos de un abanico amplio de edades y por lo tanto también de miradas y estéticas. Todo esto va a quedar a la vista en la exposición, que tendrá más de 50 vasijas, de más de 50 autores

Gemini_Generated_Image_xyojqzxyojqzxyoj Distintas miradas y estéticas convergen en la exhibición

El proceso creativo implicó tres meses de trabajo, donde el barro se transformó en el canal directo para plasmar las inquietudes de cada autor. "Cada ceramista va a dejar plasmada en su vasija una mirada acerca de distintos interrogantes que nos fuimos proponiendo a lo largo de este tiempo. Cada uno lo hará desde el lugar donde más lo siente", manifestó la artista, precisando que la interpretación se manifiesta "tanto en la estética como también en el modelaje de cada una".

Una particularidad notable de esta exhibición es la inclusión de una memoria conceptual que acompaña individualmente a cada pieza expuesta en la sala, fundiendo la plástica con la palabra. "Es un breve texto literario, que es parte de la obra, juntos hacen la mirada total que quiso plasmar cada ceramista", describió Garrido sobre estas creaciones que, además de exponerse, también estarán a la venta.

image Algunas de la piezas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra que formarán parte de la muestra

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Feria de ceramistas

El sábado 6 de junio, la agrupación será parte de la 3ra. Feria de Ceramistas Sanjuaninos, exposición y venta de obras de autor, con piezas utilitarias, de diseño y escultóricas. Tendrá lugar de 15:00 a 19:00 h en los jardines del Centro Cultural Estación San Martín.

Una agrupación con historia

La Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra nació formalmente en el año 2020 a partir de la visión compartida de Gabriela Garrido y Karla Mena. "Creamos la agrupación en el 2020, antes de que comenzara la cuarentena. Con Carla decidimos ampliar vínculos, con el deseo de que todos los ceramistas de la provincia estuviéramos vinculados y que pudiéramos hacer cosas juntos", recordó.

A pesar de las restricciones físicas, la virtualidad potenció las redes de comunicación interna, articulando subgrupos especializados en ferias, recolección y análisis de arcillas de San Juan, y montajes artísticos. "Es muy bonito crear vínculos con quienes comparten un mismo hacer y lo disfrutan. Ojalá sea algo que otros también puedan hacer", reflexionó Garrido.

El grupo también ayuda al perfeccionamiento continuo de la disciplina. "Se crece mucho mejor, porque, además de los vínculos, se mejora en el oficio. El grupo de WhatsApp, donde somos más de 220, funciona también como un grupo de consultas, sobre el uso de tal o cual arcilla, de la quema a leña… está creciendo también el uso de arcillas locales a través de esto", marcó la especialista.

Exposición en la Estación San Martín

"Vasija, hija de esta tierra" - Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra