El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari, con una fan quebrada

La despedida de Carlos Alberto "Indio" Solari dejó innumerables escenas de emoción , pero una de las más conmovedoras tuvo como protagonista a su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, quien acompañó durante toda la jornada el velorio realizado en Villa Domínico.

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Mientras miles de seguidores pasaban frente al féretro para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una fanática se acercó completamente desbordada por la tristeza. Entre lágrimas, la mujer apenas podía mantenerse en pie al llegar frente al músico que marcó gran parte de su vida.

Fue entonces cuando Viru tuvo un gesto que emocionó a quienes se encontraban cerca. Al advertir el estado de la seguidora, la abrazó y la contuvo durante varios segundos. Según relataron personas presentes en el lugar, también le transmitió tranquilidad y afecto en un momento de profundo dolor.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y fue destacada por los fanáticos del artista , que valoraron la cercanía de la familia con quienes se acercaron a despedir al cantante durante la histórica ceremonia realizada en Avellaneda.

El velorio reunió a una multitud que soportó largas horas de espera, bajas temperaturas y lluvia para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino. La despedida se extendió durante más de 18 horas y convocó a seguidores llegados desde distintos puntos del país.

En medio de ese clima de profunda tristeza, el abrazo de Viru a una admiradora se convirtió en una de las postales más recordadas de una jornada que quedará grabada en la memoria de los seguidores del Indio Solari.