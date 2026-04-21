Histórico: para terminar con la caza furtiva en San Juan aplicaron condenas y una multa de $13,5 millones contra tres hombres

Este martes, Flagrancia dictó una sentencia ejemplar e histórica contra tres hombres capturados realizando caza furtiva de guanacos en Ullum . Un juez condenó a Miguel Ángel Argüello, Raúl Alejandro Bazán y Juan Orlando Canizo a cumplir una pena en suspenso y les aplicó una multa de 13.500.000 de pesos.

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Fuentes judiciales indicaron a DIARIO DE CUYO , que es la primera vez que se aplica una multa de esta índole en Flagrancia y con el fin de terminar con la caza furtiva . Se fundamenta en la Ley Provincial 606-L , que indica que además de la sanción se debe proceder a imponer una multa para desalentar la actividad ilegal. El fiscal Fernando Bonomo solicitó la medida y e l juez Carlos Lima la otorgó .

El hecho ocurrió la noche del sábado 18 de abril de 2026 , aproximadamente a las 21:00 horas , en un camino rural cercano a la Ruta 149 que ingresa al Cerro El Puntudo, en Ullum . Personal de Medio Ambiente detectó una camioneta Toyota Hilux detenida, en la que se encontraban los tres implicados .

Al realizar la inspección, los agentes hallaron en la caja del vehículo una cabeza de guanaco faenada. Tras ser entrevistado, el conductor Argüello admitió que habían descartado otros dos especímenes de guanaco en un zanjón cercano, los cuales habían cazado momentos antes. Ante la falta de poder de policía de los agentes ambientales, se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional, cuya patrulla encontró los animales y el armamento utilizado.

Armas y evidencia delictiva

En el lugar del hallazgo de los guanacos, las autoridades secuestraron una carabina semiautomática calibre .22 marca Norinco, equipada con mira telescópica, además de 68 municiones (incluyendo puntas huecas) y tres cuchillos tipo carnicero. Aunque Argüello poseía documentación de tenencia del arma, fue condenado por portación ilegítima, dado que el armamento estaba cargado y listo para su uso en un contexto de caza ilegal.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 13.00.12 (1) A los cazadores les secuestraron una carabina, tres cuchillos, municiones y sus celulares.

Condenas y una multa histórica

A través de un juicio abreviado, los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos. El conductor de la camioneta Miguel Ángel Argüello fue condenado a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación para portar armas de fuego por el doble de tiempo de la condena.

Raúl Alejandro Bazán y Juan Orlando Canizo fueron condenados a un año de prisión de cumplimiento condicional.

La multa solidaria de 13.500.000 de pesos tiene como fecha de vencimiento al 27 de mayo de 2026. Cada uno deberá pagar $4.500.000.

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Además, Lima ordenó el decomiso y destrucción de los cuchillos y municiones, mientras que el arma de fuego quedó a disposición de la ANMaC para determinar su destino final. Durante los próximos dos años, los condenados deberán cumplir reglas de conducta, incluyendo la prohibición de cometer nuevos delitos.