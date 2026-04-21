    • 21 de abril de 2026 - 19:32

    Condenaron a una de las mujeres que no quiso pagar el taxi: seis meses de prisión efectiva por rasguñar a una policía

    Se trata de Graciela Evangelina Gutiérrez, quien protagonizó un violento episodio en un remis junto a otra mujer. Tiene antecedentes por robo y estuvo vinculada en un crimen junto a su hermano.

    GracielaEvangelina Gutiérrez cuenta con numerosos antecedentes.

    Graciela Evangelina Gutiérrez cuenta con numerosos antecedentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un fallo del Sistema Especial de Flagrancia, la Justicia condenó este martes a Graciela Evangelina Gutiérrez a seis meses de prisión efectiva tras hallarla culpable de los delitos de daño y lesiones, en el marco del violento episodio ocurrido el pasado 19 de abril dentro de un remis.

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    El caso, que tuvo rápida resolución judicial, se originó cuando Gutiérrez y Gladis Ponce Gutiérrez abordaron un vehículo de la empresa Oeste en Capital y, tras un extenso recorrido que incluyó un viaje hasta Albardón, intentaron descender sin abonar el pasaje.

    Según la investigación, al llegar a la zona de Concepción, Ponce Gutiérrez logró bajarse y escapar, mientras que Gutiérrez fue retenida por el conductor, quien decidió dirigirse hacia la comisaría más cercana. En ese trayecto, la mujer reaccionó con violencia: arrojó un matafuego y luego arrancó el tarifador del vehículo, que también lanzó por la ventana, causando daños materiales.

    El remis fue finalmente detenido en calle Catamarca, donde un testigo alertó al 911. Personal policial llegó al lugar y logró la aprehensión de Gutiérrez, mientras que su acompañante fue detenida a pocas cuadras tras un rastrillaje.

    Agresión a una policía y antecedentes

    El episodio no terminó allí. Ya en la Comisaría 2ª, cuando la agente Rocío Fernández realizaba el cacheo de seguridad, Gutiérrez la atacó sorpresivamente, provocándole un rasguño en el rostro que derivó en una herida sangrante y requirió asistencia médica.

    Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal —a cargo de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Andrés Cerutti— avanzó con la imputación por lesiones leves agravadas, daño y estafa en concurso real.

    Además, fuentes judiciales señalaron que Gutiérrez cuenta con antecedentes delictivos, entre ellos el robo de un celular a un conductor de moto Uber, y también estuvo involucrada junto a su hermano en el homicidio de Eloy Alexander Castro, ocurrido en diciembre de 2023.

    A través de la probation recibió la condena de dos meses de prisión condicional por el delito de lesiones, ya que se determinó que fue su hermano, Luis Gerardo Gutiérrez, quien mató a Castro de varias puñaladas. El hombre fue sentenciado a la pena de ocho años y seis meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

    Con esta sentencia, la mujer deberá cumplir prisión efectiva, mientras que la causa respecto de su acompañante continúa su curso en la Justicia.

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