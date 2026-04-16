No alcanzó a robar pero lo atraparon y recibió una condena de seis meses de prisión en el Penal

Se trata de Arrabal Isaías Javier, quien recibió la condena mediante un juicio abreviado. El hecho ocurrió el martes último en Pocito.

Este jueves se conoció la condena contra Arrabal Isaías Javier, quien fue sentenciado a seis meses de prisión efectiva por el delito de hurto en grado de tentativa en concurso real con violación de domicilio. El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 20:40, en una vivienda ubicada en Callejón Los Mandarinos, en el departamento Pocito.

La resolución se dio a partir de un acuerdo de juicio abreviado, con intervención de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Mario Codorniu. Además, se dispuso que el imputado continúe bajo prisión preventiva para cumplir la pena impuesta.

Según consta en la investigación, la damnificada, Celeste Cabanay, se encontraba en el interior de su domicilio cuando escuchó ruidos en una ventana que da al sector sur. En un primer momento pensó que se trataba del viento, pero al acercarse advirtió que un sujeto intentaba abrirla introduciendo la mano entre las rejas.

Al verse descubierto, el individuo escapó rápidamente por el fondo de la propiedad, saltando un cierre perimetral. La mujer alcanzó a observar que vestía pantalón corto y zapatillas negras.

Tras el llamado al 911, personal de la Subcomisaría Ansilta inició un operativo en la zona. Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron hacia el Lote Hogar 27, al que se accede a través de un descampado lindante con la vivienda.