    • 28 de mayo de 2026 - 20:11

    Polémica en Caucete: el dueño de un boliche que tenía habilitaciones apócrifas evitó una condena

    El empresario nocturno fue investigado por el uso de documentación pública falsa durante un control policial en el boliche.

    El dueño de un boliche en Caucete terminó detenido por presentar habilitaciones burdamente falsas, pero recuperó la libertad tras recibir una probation. FOTO GENERADA CON IA

    El dueño de un boliche en Caucete terminó detenido por presentar habilitaciones "burdamente" falsas, pero recuperó la libertad tras recibir una probation. FOTO GENERADA CON IA

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo de control realizado en un boliche de Caucete derivó en una causa judicial por el presunto uso de documentación pública falsa. El imputado, Alberto Héctor Poblete, de 66 años, accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, evitando así llegar a debate oral.

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    Escándalo en un boliche en Caucete

    La resolución fue acordada entre las partes en una causa impulsada por la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Lucía Escudero. Como parte de las condiciones impuestas, Poblete deberá realizar una reparación simbólica de $200.000 a favor de Fundamé, cumplir 20 horas de trabajos comunitarios en la Municipalidad de Caucete dentro de un plazo de seis meses y respetar reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal.

    El hecho ocurrió el pasado 24 de mayo, cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía de San Juan llevaban adelante controles en locales bailables de Caucete. Durante el procedimiento, los uniformados entrevistaron al propietario del lugar y solicitaron la documentación habilitante correspondiente.

    Según informaron fuentes judiciales, los policías advirtieron que la documentación exhibida presentaba signos evidentes y “burdos” de falsificación, particularmente en papeles vinculados a habilitaciones otorgadas por Planeamiento Provincial.

    Tras constatar la presunta maniobra, los efectivos procedieron al secuestro de la documentación apócrifa y a la aprehensión de Poblete, quien fue trasladado a la Comisaría 37ª para continuar con las actuaciones judiciales.

    Debido a problemas de salud y por recomendación del médico legista, el fiscal de turno, Fernando Bonomo, dispuso que el imputado permaneciera bajo prisión preventiva domiciliaria hasta la realización de la audiencia correspondiente, en la que recibió la probation.

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