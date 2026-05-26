Caucete: hermetismo y dudas por una denuncia de abuso sexual a la salida de un boliche

La presunta víctima cambió su versión de los hechos y liberaron a dos jóvenes, señaladas como posibles facilitadoras del ataque en Caucete.

Una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido a la salida de un boliche en Caucete quedó envuelta en hermetismo y múltiples dudas tras un giro inesperado en la investigación que lleva adelante CAVIG.

Hermetismo y dudas en un caso de abuso sexual El hecho salió a la luz luego de que una mujer llamara al 911 al encontrar a una joven dentro de una habitación de su casa. A partir de esa situación, la presunta víctima denunció haber sido abusada sexualmente por un hombre durante la madrugada del domingo del 24 de mayo de 2026, luego de salir de un reconocido local bailable del departamento.

Según trascendió de manera extraoficial, en una primera versión de los hechos la joven apuntó indirectamente a dos conocidas, quienes habrían tenido algún tipo de participación como presuntas facilitadoras o “entregadoras” del ataque. A raíz de esa hipótesis, ambas mujeres fueron detenidas mientras avanzaban las primeras medidas investigativas.

Sin embargo, este martes las dos jóvenes recuperaron la libertad luego de que la denunciante brindara una nueva versión sobre lo ocurrido, situación que generó aún más incertidumbre alrededor del caso.

Por ahora, desde CAVIG evitaron dar detalles oficiales sobre el expediente, aunque sí confirmaron que se trata de una causa en plena etapa investigativa y que continúan recolectando pruebas para esclarecer qué ocurrió realmente.