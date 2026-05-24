El viaje de sus vidas: por mérito y esfuerzo propio, 35 alumnos rurales de Caucete fueron a la Feria del Libro y conocieron Buenos Aires

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Pozos de los Algarrobos, Caucete, antes de emprender el viaje de sus vidas.

La semilla de esta aventura se plantó el año pasado . En aquel entonces, 19 alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria Obispo Zapata llevaban tres años masticando el sueño de conocer la Feria del Libro lograron viajar gracias a un eslabón clave: Mauricio Lara, desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, les consiguió un colectivo gratis. Los chicos volvieron maravillados por la experiencia vivida.

Ante semejante impacto, el equipo docente no quiso que la historia terminara ahí. Movieron cielo y tierra para averiguar si el transporte estatal era una posibilidad repetible para el 2’26. Y la respuesta fue un rotundo sí.

Con el colectivo asegurado, la dirección de la escuela pateó el tablero con una decisión integradora y meritocrática: este año viajarían los t res mejores promedios de cada curso del ciclo lectivo anterior, sumados a los alumnos destacados en Lengua y Matemática.

"Se armó un grupo humano tremendo de 35 estudiantes que comenzaron con la misión de conseguir dinero para pagarse el hospedaje y la comida. La mayoría son hijos de familias muy humildes", relata con orgullo Ivanna Rivas , directora de la institución.

pozos1 Los alumnos de Pozos de los Algarrobos visitaron el Estadio de River Plate.

Dos meses a puro pulmón

El desafío económico era gigante. Al ser casi el doble de chicos que el año anterior, el hotel de la primera experiencia quedaba chico. Además, el plan era superador: pasar tres noches en la capital en lugar de dos para poder conocer más la ciudad.

¿Cómo lo lograron? Con el esfuerzo y la solidaridad que caracteriza a Pozo de los Algarrobos. Durante casi dos meses, los recreos de la escuela se convirtieron en ferias de platos dulces y salados. Pero el verdadero corazón de la cruzada latía los viernes a la noche: los padres se unieron para preparar y vender pollos asados, restándole horas al descanso tras las largas jornadas en el campo para transformarlas en pesos que acercaran a sus hijos a Buenos Aires. Cada centavo recaudado fue un ladrillo en el puente hacia sus sueños.

pozos2 El Barrio Caminito sorprendió a los estudiantes de Caucete con su colorido.

Del Obelisco a la Casa Rosada

Buenos Aires los recibió con los brazos abiertos. Los ojos de los chicos se expandieron al caminar los pasillos infinitos de la Feria del Libro, un universo de páginas que hasta hace poco sólo existía en la imaginación. Pero la bitácora de viaje no se quedó ahí: vibraron con la inmensidad de los estadios de Boca y River, caminaron el tango en Caminito, se fotografiaron bajo el Obelisco y contemplaron la historia frente a la Casa Rosada, entre otras visitas a lugares emblemáticos.

pozos3 Visitar el obelisco fue una cita imperdible para los estudiantes.

El impacto en el regreso fue inmediato. Al pisar suelo sanjuanino, los viajeros contaron lo vivido a sus compañeros. El efecto contagio ya es una realidad en los pasillos de la escuela: hoy los chicos ya hablan de estudiar más, de levantar las notas, con la mente puesta en clasificar por promedio para la Feria del Libro 2027.

"Este viaje sirvió de motivación para nuestros alumnos, para darles una luz de esperanza para mejorar sus situaciones de vida", reflexiona la directora, visiblemente conmovida.

pozos4 Los estudiantes también visitaron algunos museos en Buenos Aires.

Un agradecimiento que caminó un kilómetro y medio

La gratitud en Pozos de los Algarrobos es un valor que se lleva en el pecho. Por eso, apenas los estudiantes se enteraron de que el gobernador Marcelo Orrego visitaría la localidad para inaugurar el nuevo Centro de Salud, no lo dudaron.

Caminaron el kilómetro y medio que separa la escuela del nuevo edificio sanitario bajo el sol caucetano. Querían agradecerle en persona al Gobernador el préstamo del colectivo que les cambió la vida.

image Los chicos le agradecieron en persona al gobernador Orrego la ayuda para poder viajar a la Feria del Libro en Buenos Aires.

Como muestra de gratitud, le entregaron al mandatario un obsequio con sello local: un libro de Blas "Pilo" Andrade, el escritor oriundo de Pozos de los Algarrobos, cuyo nombre fue elegido por los propios alumnos para bautizar la biblioteca de su querida Escuela Obispo Zapata.

Los chicos volvieron con las valijas llenas de libros, anécdotas y horizontes nuevos. En un paraje donde a veces las oportunidades parecen lejanas, un grupo de 35 jóvenes demostró que cuando el mérito se encuentra con el apoyo del Estado y el amor de una comunidad, no existen distancias imposibles.