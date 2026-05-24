    • 24 de mayo de 2026 - 08:20

    El viaje de sus vidas: por mérito y esfuerzo propio, 35 alumnos rurales de Caucete fueron a la Feria del Libro y conocieron Buenos Aires

    Son de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Pozos de los Algarrobos, de Caucete que tuvieron un premio por su desempeño académico.

    Alumnos de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Caucete, cumplieron el sueño de viajar a Buenos Aires y participar de la Feria del Libro.

    Alumnos de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Caucete, cumplieron el sueño de viajar a Buenos Aires y participar de la Feria del Libro.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez
    pozos7
    Los estudiantes de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Pozos de los Algarrobos, Caucete, antes de emprender el viaje de sus vidas.

    Los estudiantes de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Pozos de los Algarrobos, Caucete, antes de emprender el viaje de sus vidas.

    Leé además

    Arma.

    Secuestraron una escopeta y municiones durante un allanamiento en Caucete
    Los tres detenidos con armas de fuego en Caucete. 

    Un sanjuanino zafó y dos pampeanos fueron condenados por caer armados en Caucete

    Pozo de los Algarrobos, cuna de esfuerzos en Caucete

    La semilla de esta aventura se plantó el año pasado. En aquel entonces, 19 alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria Obispo Zapata llevaban tres años masticando el sueño de conocer la Feria del Libro lograron viajar gracias a un eslabón clave: Mauricio Lara, desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, les consiguió un colectivo gratis. Los chicos volvieron maravillados por la experiencia vivida.

    Ante semejante impacto, el equipo docente no quiso que la historia terminara ahí. Movieron cielo y tierra para averiguar si el transporte estatal era una posibilidad repetible para el 2’26. Y la respuesta fue un rotundo sí.

    pozo5
    Los chicos quedaron maravillados con su visita a la 'Bombonera'.

    Los chicos quedaron maravillados con su visita a la 'Bombonera'.

    Con el colectivo asegurado, la dirección de la escuela pateó el tablero con una decisión integradora y meritocrática: este año viajarían los tres mejores promedios de cada curso del ciclo lectivo anterior, sumados a los alumnos destacados en Lengua y Matemática.

    "Se armó un grupo humano tremendo de 35 estudiantes que comenzaron con la misión de conseguir dinero para pagarse el hospedaje y la comida. La mayoría son hijos de familias muy humildes", relata con orgullo Ivanna Rivas, directora de la institución.

    pozos1
    Los alumnos de Pozos de los Algarrobos visitaron el Estadio de River Plate.

    Los alumnos de Pozos de los Algarrobos visitaron el Estadio de River Plate.

    Dos meses a puro pulmón

    El desafío económico era gigante. Al ser casi el doble de chicos que el año anterior, el hotel de la primera experiencia quedaba chico. Además, el plan era superador: pasar tres noches en la capital en lugar de dos para poder conocer más la ciudad.

    ¿Cómo lo lograron? Con el esfuerzo y la solidaridad que caracteriza a Pozo de los Algarrobos. Durante casi dos meses, los recreos de la escuela se convirtieron en ferias de platos dulces y salados. Pero el verdadero corazón de la cruzada latía los viernes a la noche: los padres se unieron para preparar y vender pollos asados, restándole horas al descanso tras las largas jornadas en el campo para transformarlas en pesos que acercaran a sus hijos a Buenos Aires. Cada centavo recaudado fue un ladrillo en el puente hacia sus sueños.

    pozos2
    El Barrio Caminito sorprendió a los estudiantes de Caucete con su colorido.

    El Barrio Caminito sorprendió a los estudiantes de Caucete con su colorido.

    Del Obelisco a la Casa Rosada

    Buenos Aires los recibió con los brazos abiertos. Los ojos de los chicos se expandieron al caminar los pasillos infinitos de la Feria del Libro, un universo de páginas que hasta hace poco sólo existía en la imaginación. Pero la bitácora de viaje no se quedó ahí: vibraron con la inmensidad de los estadios de Boca y River, caminaron el tango en Caminito, se fotografiaron bajo el Obelisco y contemplaron la historia frente a la Casa Rosada, entre otras visitas a lugares emblemáticos.

    pozos3
    Visitar el obelisco fue una cita imperdible para los estudiantes.

    Visitar el obelisco fue una cita imperdible para los estudiantes.

    El impacto en el regreso fue inmediato. Al pisar suelo sanjuanino, los viajeros contaron lo vivido a sus compañeros. El efecto contagio ya es una realidad en los pasillos de la escuela: hoy los chicos ya hablan de estudiar más, de levantar las notas, con la mente puesta en clasificar por promedio para la Feria del Libro 2027.

    "Este viaje sirvió de motivación para nuestros alumnos, para darles una luz de esperanza para mejorar sus situaciones de vida", reflexiona la directora, visiblemente conmovida.

    pozos4
    Los estudiantes también visitaron algunos museos en Buenos Aires.

    Los estudiantes también visitaron algunos museos en Buenos Aires.

    Un agradecimiento que caminó un kilómetro y medio

    La gratitud en Pozos de los Algarrobos es un valor que se lleva en el pecho. Por eso, apenas los estudiantes se enteraron de que el gobernador Marcelo Orrego visitaría la localidad para inaugurar el nuevo Centro de Salud, no lo dudaron.

    Caminaron el kilómetro y medio que separa la escuela del nuevo edificio sanitario bajo el sol caucetano. Querían agradecerle en persona al Gobernador el préstamo del colectivo que les cambió la vida.

    image
    Los chicos le agradecieron en persona al gobernador Orrego la ayuda para poder viajar a la Feria del Libro en Buenos Aires.

    Los chicos le agradecieron en persona al gobernador Orrego la ayuda para poder viajar a la Feria del Libro en Buenos Aires.

    Como muestra de gratitud, le entregaron al mandatario un obsequio con sello local: un libro de Blas "Pilo" Andrade, el escritor oriundo de Pozos de los Algarrobos, cuyo nombre fue elegido por los propios alumnos para bautizar la biblioteca de su querida Escuela Obispo Zapata.

    Los chicos volvieron con las valijas llenas de libros, anécdotas y horizontes nuevos. En un paraje donde a veces las oportunidades parecen lejanas, un grupo de 35 jóvenes demostró que cuando el mérito se encuentra con el apoyo del Estado y el amor de una comunidad, no existen distancias imposibles.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Los sanjuaninos Leandro Barrios y Emanuel Pintor innovaron el mercado con dos App del rubro construcción y automotor.

    Dos sanjuaninos lanzan ConstruYApp y RepuMovil: las App que revolucion el rubro construcción

    Por Fabiana Juarez
    Rawson lanzó la nueva edición del Programa Huertas Comunitarias y Escolares al que se sumaron 25 escuelas.

    En Rawson entregan kits de semillas y ofrecen capacitación gratuita para huertas comunitarias y escolares

    Por Fabiana Juarez
    gachy bianconi, la sanjuanina que transformo el dolor de la perdida en la fortaleza para ayudar al projimo

    Gachy Bianconi, la sanjuanina que transformó el dolor de la pérdida en la fortaleza para ayudar al prójimo

    Por Celeste Roco Navea
    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

    El Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso visita San Juan durante tres días

    Por Redacción Diario de Cuyo