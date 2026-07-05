La Libertad Avanza San Juan inauguró una sede en Caucete con la presencia de sus mayores referentes

La Libertad Avanza continúa con su expansión territorial en San Juan y este viernes inauguró una nueva sede partidaria en el departamento Caucete, en un acto encabezado por el diputado nacional José Peluc. La actividad reunió a referentes del espacio, entre ellos Martín Turcumán, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella, el senador nacional Bruno Olivera, dirigentes departamentales y militantes.

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Durante su discurso, Peluc felicitó a los dirigentes locales por la apertura del nuevo espacio y resaltó el trabajo realizado en el departamento.

"Felicito a los dirigentes de Caucete por esta nueva casa. Se nota el cariño y el compromiso", expresó. "Felicito a los dirigentes de Caucete por esta nueva casa. Se nota el cariño y el compromiso", expresó.

El legislador también recordó los inicios de La Libertad Avanza en la provincia y destacó el recorrido político junto a Martín Turcumán.

"Este sueño lo empezamos junto a Martín Turcumán hace varios años. La idea y el compromiso eran cambiar la forma de hacer política y, en el camino, encontramos a otro loco como nosotros, Javier Milei, que logró sacarnos del pozo en el que estábamos, con una inflación del 800%. Eso nos motivó a dar la batalla cultural que necesita la Argentina", afirmó. "Este sueño lo empezamos junto a Martín Turcumán hace varios años. La idea y el compromiso eran cambiar la forma de hacer política y, en el camino, encontramos a otro loco como nosotros, Javier Milei, que logró sacarnos del pozo en el que estábamos, con una inflación del 800%. Eso nos motivó a dar la batalla cultural que necesita la Argentina", afirmó.

En otro tramo de su intervención, Peluc sostuvo que uno de los principales objetivos del espacio es generar oportunidades laborales y recuperar la cultura del trabajo.

"Queremos que la gente no se conforme con un bolsón de mercadería, sino que pueda acceder a un trabajo digno", manifestó. "Queremos que la gente no se conforme con un bolsón de mercadería, sino que pueda acceder a un trabajo digno", manifestó.

Al referirse a la situación de Caucete, el diputado cuestionó el funcionamiento de la administración pública y aseguró que la cultura del trabajo "se perdió hace muchos años". Además, afirmó que "los políticos de turno gastan el 85% del presupuesto en salarios, contratan a la gente y la convierten en esclava del Estado".

Sobre el cierre del acto, convocó a los vecinos a involucrarse en el proyecto político de La Libertad Avanza y apeló al espíritu de resiliencia que identifica al departamento.

"Debemos contagiarnos de la fuerza de Caucete, esa capacidad de levantarse después de los terremotos. Esa fortaleza es la que hace grande a San Juan y la que necesitamos para salir adelante. Debemos elegir a los mejores hombres y mujeres para que, con las ideas del presidente Javier Milei, puedan gobernar este hermoso departamento", concluyó. "Debemos contagiarnos de la fuerza de Caucete, esa capacidad de levantarse después de los terremotos. Esa fortaleza es la que hace grande a San Juan y la que necesitamos para salir adelante. Debemos elegir a los mejores hombres y mujeres para que, con las ideas del presidente Javier Milei, puedan gobernar este hermoso departamento", concluyó.

Con esta inauguración, La Libertad Avanza suma un nuevo espacio de funcionamiento político en San Juan y continúa fortaleciendo su estructura de cara a las próximas instancias electorales.