La Libertad Avanza consolida su armado en San Juan y ya cuenta con sede en Sarmiento

Con esta apertura, el espacio continúa fortaleciendo su presencia territorial en la provincia y avanza en su objetivo de contar con representación en los 19 departamentos de San Juan. El acto fue encabezado por el diputado nacional José Peluc y contó con la presencia del diputado nacional Abel Chiconi.

La Libertad Avanza suma su tercera sede en Chimbas y Peluc redobla la apuesta por una presencia en los 19 departamentos

Además estuvieron presentes el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella, el dirigente Martín Turcumán, funcionarios nacionales con asiento en San Juan, dirigentes y simpatizantes.

La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental y actual presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, quien agradeció el acompañamiento de la dirigencia y destacó la importancia de contar con un espacio abierto para los vecinos del departamento.

Durante su discurso, José Peluc afirmó que el crecimiento del espacio se basa en conocer la realidad de cada departamento. "Cuando el presidente Javier Milei comenzó, muchos no le tenían fe.

Hoy nosotros sabemos cuál es la realidad de cada departamento y eso nos hace más fuertes para seguir creciendo y conociendo a la gente", expresó.

Peluc sostuvo que uno de los principales desafíos es transmitir con claridad las ideas del espacio, haciendo eje en la reducción del gasto público y en un Estado más eficiente. Como ejemplo, señaló que en Sarmiento el presupuesto municipal se incrementó en un 80% y remarcó que "la gente debe conocer estas situaciones para que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan".

Asimismo, aseguró que controlar y hacer más eficiente el Estado es la mejor manera de respaldar el rumbo del Gobierno Nacional"

Finalmente, Peluc aseguró que La Libertad Avanza cuenta con dirigentes y equipos propios para seguir creciendo políticamente y afirmó que no necesitan alianzas para competir. Además, llamó a cuidar a quienes acompañan al espacio y resumió los principios que deben guiar a la dirigencia: "Decir siempre la verdad, dialogar mucho y nunca subestimar a la oposición".