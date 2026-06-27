Todos los nombres de los 124 candidatos que compiten por cargos judiciales clave en San Juan

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio por finalizada la etapa de inscripción del concurso destinado a cubrir tres cargos estratégicos dentro del Poder Judicial provincial.

Según confirmaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, se registraron 124 inscriptos , aunque el universo de postulaciones supera ampliamente esa cifra debido a que varios profesionales decidieron competir por más de un cargo.

El proceso, encabezado por el presidente del Consejo de la Magistratura, el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, busca cubrir las vacantes de un juez de Cámara de Apelación de Paz, un juez de Primera Instancia para el Tercer Juzgado de Familia y un juez de Primera Instancia del fuero Civil .

La nómina definitiva evidencia que hubo postulantes que apostaron por una sola vacante y otros que decidieron ampliar sus posibilidades presentándose a dos o a los tres cargos disponibles.

Entre estos últimos aparecen nombres como Carlos Eduardo Matus Ahumada, Luis Alejandro Escudero Aparicio, María Victoria Cabral, Ana María Basualdo, Antonio De la Torre, Andrés Eduardo Bertagna, Fabricio Juan Oieni Igualada, Roberto Carlos Olivera, Mauricio Heriberto Núñez y Mariana Arrabal Azzalini, quienes figuran inscriptos en las tres convocatorias.

También existe un nutrido grupo de aspirantes que optó por competir en dos de las vacantes, una estrategia habitual en este tipo de procesos, mientras que otros focalizaron su candidatura en un único juzgado, de acuerdo con su perfil profesional y experiencia.

Con el cierre de las inscripciones, el concurso ingresará ahora en una nueva etapa administrativa. El Consejo deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de cada postulante y luego avanzar con el cronograma de entrevistas en el Club Sirio Libanés.

Se trata de un proceso seguido con atención tanto dentro del Poder Judicial como en el ámbito político, ya que las tres vacantes corresponden a fueros de relevancia para la administración de justicia en la provincia. Luego será la tarea de la confección de las ternas y la comunicación al Poder Legislativo. La Cámara de Diputados designará a los nuevos jueces.

Uno por uno, todos los nombres