Miodowsky reivindicó la gestión, cruzó a los intendentes peronistas y dejó abierta la puerta a La Libertad Avanza

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, hizo un repaso de la primera parte de la gestión y defendió la política de obras públicas del municipio. El jefe comunal, uno de los dirigentes más cercanos al vicegobernador Fabián Martín, marcó diferencias con algunos intendentes del peronismo, dio a entender que buscará la reelección en el 2027 y dejó abierta la posibilidad de un acuerdo entre el orreguismo y La Libertad Avanza.

Consultado sobre cómo logró sostener un importante plan de obras en un contexto de caída de la recaudación y escasez de financiamiento nacional, Miodowsky explicó que la estrategia comenzó con una fuerte reducción del gasto político. "La primer medida que tomé cuando asumí como intendente fue achicar la planta política. Lo que hemos logrado día a día lo hemos hecho con un gran esfuerzo, con un gran equipo, cuidando el gasto, optimizando los recursos y administrando prioridades."

El intendente recordó además que gestionó recursos nacionales durante los primeros meses de gobierno para adquirir maquinaria propia, lo que permitió dejar de alquilar equipos y reducir costos operativos. También remarcó la decisión de rematar vehículos municipales fuera de servicio para renovar la flota.

Miodowsky sostuvo que su administración priorizó las obras de cercanía por encima de los grandes anuncios. "No prometimos grandes cosas. Prometimos pequeñas obras barriales que realmente le cambian la vida al vecino", dijo en Radio Colón. En ese sentido, destacó el plan de pavimentación financiado con recursos municipales y con aportes del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), además del Plan de Pavimentos Urbanos impulsado por el Gobierno provincial.

"Antes era si éramos amigos o del mismo color político. Por eso Rivadavia quedó afuera de la obra de pavimentación. Hoy tenemos un gobernador que distribuye los fondos a los 19 municipios por igual", señaló como crítica a la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

La respuesta a las críticas del peronismo

Consultado por los cuestionamientos de algunos intendentes justicialistas sobre el reparto de recursos provinciales, Miodowsky evitó nombrarlos, aunque respondió con una crítica indirecta. "Yo no me quedé en la queja. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde viendo cómo gestionar para traer respuestas a los vecinos". Y agregó: "Si nos quedamos en la queja no salimos. Los vecinos esperan respuestas".

Incluso, al ser consultado si algunos intendentes peronistas "se estaban quedando dormidos", prefirió no profundizar, aunque volvió sobre el mismo concepto: "Yo hablo de mi experiencia. Yo no me quedé en la queja".

Reelección: esquivó la definición

Aunque la Constitución provincial le permite buscar un segundo mandato en 2027, el intendente evitó confirmar si ese será su próximo objetivo político. Aseguró que hoy está concentrado en la gestión y en cumplir con los compromisos asumidos. "Hoy lo que tengo en mente es cómo resolver los problemas."

Sin embargio, enumeró algunas de las acciones realizadas desde que asumió, entre ellas la compra de 26 movilidades, la ejecución de 52 obras y otras 25 actualmente en marcha. "El vecino puede estar de acuerdo o no con la gestión. Lo que nadie puede desconocer es que hay obra y que el municipio permanentemente está en obra", resaltó el jefe comunal, que dio a entender que, con las obras hechas, tiene la chance de reelegir en el municio.

"Nadie sobra": la puerta abierta a La Libertad Avanza

Al ser consultado sobre una eventual alianza entre el orreguismo y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, Miodowsky aseguró que el espacio político que lidera Orrego tiene una tradición de construcción amplia: "Siempre hemos tenido una vocación frentista".

Recordó que el frente oficialista ya integra a fuerzas como la UCR, el PRO, Actuar, el Bloquismo y Dignidad Ciudadana, entre otros partidos, y sostuvo que cualquier incorporación debe basarse en acuerdos programáticos: "No es un frente por unirse. Hay que ver para qué".

Finalmente, dejó una frase que alimenta las especulaciones sobre un eventual entendimiento con los libertarios. "Acá nadie sobra. Tenemos que tener las puertas abiertas para todas las personas de bien que quieran traer ideas y sumar". Aunque aclaró que esa apertura no se limita a La Libertad Avanza, también fijó un límite político: "Lo que no puede pasar es que San Juan vuelva al pasado".