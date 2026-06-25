Rivadavia se digitaliza: nueva modalidad de pago de entrada en los principales espacios turísticos

Desde el próximo 1 de julio, el municipio de Rivadavia pondrá en marcha un cambio en la forma de acceder a sus principales atractivos recreativos y turísticos. El pago en efectivo quedará fuera de juego en las boleterías del Camping Municipal, el Camping El Pinar y el Parque Faunístico, dando paso a una modalidad de cobro 100% electrónica.

La medida, impulsada bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, busca transformar por completo la experiencia de los miles de vecinos y turistas que visitan estos complejos cada fin de semana. Según explicaron desde las oficinas municipales, el propósito detrás de este descarte del pago en efectivo no sólo responde a una necesidad de modernización tecnológica, sino también a la búsqueda de una mayor agilidad en los ingresos, la reducción de las filas interminables en los días de alta convocatoria y, fundamentalmente, a garantizar la seguridad tanto de los trabajadores que manejan las cajas como de los propios visitantes.

Modalidades de pago en Rivadavia Quienes decidan planificar una jornada al aire libre en cualquiera de estos tres icónicos espacios del departamento deberán asistir preparados con sus dispositivos móviles o tarjetas de plástico. Las únicas opciones habilitadas para abonar las entradas y los servicios internos serán las transferencias bancarias, los pagos mediante código QR (que permiten interactuar con diversas billeteras virtuales del mercado) y las tarjetas de débito y crédito. El personal de los accesos ya no recibirá dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia, por lo que el cumplimiento de esta normativa será de carácter estrictamente obligatorio.