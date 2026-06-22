    • 22 de junio de 2026 - 08:01

    Un motociclista murió tras perder el control en una curva y estrellarse contra un árbol

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes, a la altura de la fábrica Loma Negra.

    Motociclista fallecido en La Bebida.

    Motociclista fallecido en La Bebida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de protagonizar un violento siniestro vial en el departamento Rivadavia. El hecho ocurrió sobre avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la fábrica de cemento Loma Negra.

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    Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 4:30 un transeúnte alertó al 911 tras observar una motocicleta y el cuerpo de una persona tendidos a un costado de la banquina sur de la avenida. Minutos después, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar.

    Los médicos del servicio de emergencias 107 constataron el fallecimiento del motociclista, un hombre cuya identidad aún no pudo ser establecida debido a que no portaba documentación y hasta el momento no se logró ubicar a familiares.

    De acuerdo con las primeras pericias realizadas por efectivos de Criminalística y Delitos Especiales, la víctima circulaba en un rodado Appia por avenida Ignacio de la Roza en sentido oeste-este cuando, por causas que son materia de investigación, habría perdido el control del rodado en una curva e impactado contra un árbol ubicado sobre la banquina sur.

    Las fuentes indicaron que la calzada presentaba buenas condiciones de circulación, con excelente visibilidad e iluminación al momento del hecho. Además, los investigadores señalaron que no se encontraron indicios de la participación de terceros ni testigos presenciales del siniestro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para establecer la identidad de la víctima y reconstruir las circunstancias del trágico hecho.

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