Una mamá encontró muerto a su bebé de dos meses

Un bebé de dos meses fue hallado muerto por su madre en la localidad mendocina de Agrelo, en Luján de Cuyo, en un dramático episodio que derivó en una protesta de familiares y vecinos sobre la Ruta 15 para reclamar por la falta de atención en el centro de salud de la zona.

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Según relató la mujer, de 32 años, durante la madrugada le dio de mamar a su hijo cerca de las 4 y volvió a dormir. Horas después, alrededor de las 9, se despertó y encontró al pequeño boca abajo y sin signos vitales.

Desesperada, intentó trasladarlo al centro de salud local, pero se encontró con que el establecimiento permanecía cerrado. Ante la emergencia, solicitó ayuda al 911.

Mientras aguardaba una ambulancia que no llegaba, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) asistieron a la mujer y la trasladaron junto al bebé hasta el Centro de Salud N° 31.

Sin embargo, una vez allí , el médico de guardia confirmó que el niño ya había fallecido.

De inmediato intervino la Justicia, que dispuso la realización de una necropsia para determinar con precisión las causas de la muerte, según informó el diario mendocino El Sol.

Las hipótesis que analiza la investigación

Por estas horas, los investigadores manejan distintas posibilidades sobre el origen del deceso.

Entre las principales hipótesis figuran una posible broncoaspiración o alguna afección relacionada con las bajas temperaturas registradas en las últimas horas en la provincia.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal del Cuerpo Médico Forense, que llevarán adelante los estudios correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El reclamo de familiares y vecinos

La conmoción por el fallecimiento del bebé derivó en una protesta durante la tarde del sábado. Minutos después de las 15, familiares y amigos de los padres cortaron la Ruta 15 para exigir explicaciones a las autoridades y denunciar presuntas fallas en la atención sanitaria.

Los manifestantes cuestionaron que el centro de salud estuviera cerrado y sostuvieron que la demora en recibir asistencia podría haber influido en el desenlace.