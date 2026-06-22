    • 22 de junio de 2026 - 09:50

    Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

    La víctima tenía 45 años. Detalles del accidente.

    Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

    Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

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    Las autoridades identificaron al conductor que perdió la vida en el siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 953, en jurisdicción de Dos de Mayo, provincia de Misiones. Se trata de Arturo Jorge Amarilla, de 45 años, quien conducía el vehículo utilitario involucrado en la colisión frontal.

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    El hecho se registró cerca de las 19 y tuvo como protagonistas a un automóvil BMW y una Renault Kangoo. Como consecuencia del fuerte impacto, Amarilla falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del coche sufrieron lesiones de diversa consideración.

    En el BMW viajaban Rogelio Marino Z., de 48 años, junto a Gladis Ester F., de 49, y un adolescente de 17 años. Todos fueron asistidos y posteriormente trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

    Las causas que originaron el choque aún son materia de investigación. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de Policía Científica, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro, mientras continúan las actuaciones judiciales de rigor.

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