Murió en un choque frontal Arturo Amarilla

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Las autoridades identificaron al conductor que perdió la vida en el siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 953, en jurisdicción de Dos de Mayo, provincia de Misiones. Se trata de Arturo Jorge Amarilla, de 45 años, quien conducía el vehículo utilitario involucrado en la colisión frontal.

El hecho se registró cerca de las 19 y tuvo como protagonistas a un automóvil BMW y una Renault Kangoo. Como consecuencia del fuerte impacto, Amarilla falleció en el lugar, mientras que los ocupantes del coche sufrieron lesiones de diversa consideración.

En el BMW viajaban Rogelio Marino Z., de 48 años, junto a Gladis Ester F., de 49, y un adolescente de 17 años. Todos fueron asistidos y posteriormente trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.