Murió Agustín De Achával en un brutal vuelco: hay consternación en el fútbol

Agustín De Áchaval Biggi, futbolista de Trocha de 30 años, perdió la vida tras volcar su vehículo en Gowland.

El domingo 21 de junio de 2026 la ciudad de Mercedes se vistió de luto: falleció Agustín De Áchaval Biggi, de 30 años, jugador del plantel superior del Club Atlético Trocha. La noticia conmocionó al ambiente deportivo y comercial local; era una figura conocida y muy querida por compañeros, hinchas y vecinos.

Detalles del siniestro Según fuentes policiales, Agustín De Áchaval regresaba a Mercedes tras una cena con amigos cuando, en la madrugada, perdió el control en una curva de la zona de Gowland y volcó. Viajaba solo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dubarry donde falleció. Intervinieron el Destacamento policial de Gowland y los Bomberos Voluntarios de Mercedes; la causa está en peritaje.

En la Liga Mercedina Agustín dejó huella: defendió las camisetas de Vélez, La Diego Armando y Defensores antes de sumarse a Trocha a comienzos de 2026. Fue figura en varios encuentros y convirtió el gol del 2-1 contra Club Mercedes que aún se recuerda entre la hinchada y sus compañeros.

El club publicó un comunicado que decía: «Gracias por el amor y dedicación que le diste a tu tiempo defendiendo nuestros colores. Gracias por regalarnos ese último grito y abrazo de gol que va a quedar para siempre en nuestra gente y en todos tus compañeros». Fue un reconocimiento público al compromiso del jugador.

Agustín De Áchaval estaba casado con Milagros Yanina Barragán y era padre de Jairo Federico De Áchaval. Lo acompañan en el duelo sus padres Federico De Áchaval y Alejandra Biggi, hermanos, sobrinos y demás familiares. En Mercedes la conmoción alcanza también al comercio local y a los amigos que compartieron su vida cotidiana.