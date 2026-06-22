    • 22 de junio de 2026 - 09:48

    Murió Agustín De Achával en un brutal vuelco: hay consternación en el fútbol

    Agustín De Áchaval Biggi, futbolista de Trocha de 30 años, perdió la vida tras volcar su vehículo en Gowland.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El domingo 21 de junio de 2026 la ciudad de Mercedes se vistió de luto: falleció Agustín De Áchaval Biggi, de 30 años, jugador del plantel superior del Club Atlético Trocha. La noticia conmocionó al ambiente deportivo y comercial local; era una figura conocida y muy querida por compañeros, hinchas y vecinos.

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    Detalles del siniestro

    Según fuentes policiales, Agustín De Áchaval regresaba a Mercedes tras una cena con amigos cuando, en la madrugada, perdió el control en una curva de la zona de Gowland y volcó. Viajaba solo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dubarry donde falleció. Intervinieron el Destacamento policial de Gowland y los Bomberos Voluntarios de Mercedes; la causa está en peritaje.

    En la Liga Mercedina Agustín dejó huella: defendió las camisetas de Vélez, La Diego Armando y Defensores antes de sumarse a Trocha a comienzos de 2026. Fue figura en varios encuentros y convirtió el gol del 2-1 contra Club Mercedes que aún se recuerda entre la hinchada y sus compañeros.

    El club publicó un comunicado que decía: «Gracias por el amor y dedicación que le diste a tu tiempo defendiendo nuestros colores. Gracias por regalarnos ese último grito y abrazo de gol que va a quedar para siempre en nuestra gente y en todos tus compañeros». Fue un reconocimiento público al compromiso del jugador.

    Agustín De Áchaval estaba casado con Milagros Yanina Barragán y era padre de Jairo Federico De Áchaval. Lo acompañan en el duelo sus padres Federico De Áchaval y Alejandra Biggi, hermanos, sobrinos y demás familiares. En Mercedes la conmoción alcanza también al comercio local y a los amigos que compartieron su vida cotidiana.

    Velatorio y sepelio

    El velatorio se realizará en las salas de calle 19 y 20 de la Empresa Grupo Parque (Av. 29 Nº 330) desde el lunes 22 de junio a las 8:00 horas. El responso está previsto a las 11:30 en la Iglesia Parroquial San Luis Gonzaga, y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Mercedes.

    La causa permanece bajo investigación pericial y el personal policial, encabezado por el Destacamento de Gowland y los Bomberos, continúa recabando pruebas. La comunidad deportiva y el Club Trocha recuerdan a Agustín De Áchaval Biggi con pesar. Hoy Mercedes acompaña el dolor de la familia, amigos y compañeros.

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