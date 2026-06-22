Conmoción: un niño avisó a los vecinos de un femicidio en su casa

Un niño de 10 años alertó a la Policía luego de que su madre fuera hallada sin vida en una vivienda de la ciudad de Santa Fe . El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en un departamento ubicado sobre calle Venezuela al 10400, en el norte de la capital provincial.

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Según las primeras actuaciones, el menor salió del domicilio junto a un primo y se acercó a los efectivos que habían llegado tras un llamado al 911 por detonaciones de arma de fuego. Allí les contó que su padrastro le había disparado a su mamá y luego se había quitado la vida.

Ante el relato del niño, los policías ingresaron de inmediato a la vivienda. En el interior encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre, ambos con heridas de arma de fuego. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias confirmó el fallecimiento de las dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Yanel Agustina Muga, de 29 años, y Jonatan Rafael Vázquez, de 32. Junto al cuerpo del hombre fue encontrada una pistola Bersa calibre .380, que fue secuestrada para su análisis pericial.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno, María Laura Monsenferro, quien dispuso la intervención del Gabinete de Femicidios y de peritos de la Policía de Investigaciones. La causa fue caratulada de manera provisoria como femicidio seguido de suicidio por el uso de arma de fuego.

Los peritajes y las declaraciones que se incorporen al expediente buscarán establecer con precisión la secuencia de lo sucedido dentro del departamento de Santa Fe. La principal hipótesis sostiene que el hombre habría atacado a la mujer y luego se habría quitado la vida.

Los menores quedaron al cuidado de familiares

Los dos menores que se encontraban en el lugar fueron asistidos tras la intervención policial. Por disposición de la fiscalía, ambos fueron examinados por Medicina Legal y luego quedaron al cuidado de su abuela.

El caso generó conmoción en Santa Fe, particularmente por la intervención del niño, que logró salir de la vivienda y pedir ayuda a los policías que arribaron al lugar.

La investigación continuará con los resultados de las pericias sobre el arma secuestrada y el análisis de la escena.