    • 16 de junio de 2026 - 09:58

    Conmoción: encontraron muertos a un hombre y a sus dos hijos en una casa

    El dramático episodio ocurrió en General Lagos, provincia de Santa Fe, y la principal hipótesis surgió tras las primeras pericias realizadas en el lugar.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda conmoción atraviesa a la localidad santafesina de General Lagos luego del hallazgo sin vida de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 10 y 4 años. El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que intentan reconstruir las circunstancias que derivaron en la tragedia.

    Leé además

    Conmoción por la muerte de un joven de 22 años: investigan las causas

    Conmoción por la muerte de un joven de 22 años: investigan las causas
    conmocion por la muerte de una mujer de 53 anos mientras hacia compras en una carniceria

    Conmoción por la muerte de una mujer de 53 años mientras hacía compras en una carnicería

    Todo comenzó cerca del mediodía de este lunes, cuando una mujer de 44 años llamó al 911 para denunciar que no podía localizar a los niños, quienes se encontraban con su expareja. Según indicó, el hombre no respondía los llamados y la ubicación de uno de los teléfonos señalaba una vivienda situada sobre calle España al 800.

    Frente a esa situación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio. Como el acceso principal estaba cerrado, ingresaron por la parte trasera junto a un hermano del hombre. Desde allí observaron a las tres personas dentro de una habitación y, a simple vista, sin signos de vida.

    Hipótesis

    Poco después arribó una unidad médica que confirmó los fallecimientos, según informó El Litoral. Las primeras evaluaciones determinaron que las muertes se habrían producido por inhalación de monóxido de carbono. Además, los investigadores detectaron que el ambiente estaba completamente sellado con cinta adhesiva y que había cuatro braseros encendidos en el interior.

    Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Fiscalía ordenó trasladar los cuerpos al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias. Paralelamente, especialistas del gabinete criminalístico y personal de Bomberos llevan adelante peritajes para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y confirmar las hipótesis que se analizan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Roberto Cafasso, el abogado de 69 años que falleció el último sábado

    Conmoción: murió un reconocido abogado al apoyarse sobre una pared falsa de un gimnasio y caer al vacío

    murio un nene de 5 anos durante una pijamada en la casa de un amigo

    Murió un nene de 5 años durante una pijamada en la casa de un amigo

    “Pac Man” Fernández y su cómplice.

    Condenaron al boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández y otro cómplice a tres años de prisión condicional por robo

    Vehículo recuperado.

    Recuperaron un auto robado a punta de pistola y sospechan de un menor de edad

    Por Redacción Diario de Cuyo