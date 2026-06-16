Conmoción: encontraron muertos a un hombre y a sus dos hijos en una casa

El dramático episodio ocurrió en General Lagos, provincia de Santa Fe, y la principal hipótesis surgió tras las primeras pericias realizadas en el lugar.

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad santafesina de General Lagos luego del hallazgo sin vida de un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 10 y 4 años. El caso es investigado por la Policía y la Fiscalía, que intentan reconstruir las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Todo comenzó cerca del mediodía de este lunes, cuando una mujer de 44 años llamó al 911 para denunciar que no podía localizar a los niños, quienes se encontraban con su expareja. Según indicó, el hombre no respondía los llamados y la ubicación de uno de los teléfonos señalaba una vivienda situada sobre calle España al 800.

Frente a esa situación, efectivos policiales se dirigieron al domicilio. Como el acceso principal estaba cerrado, ingresaron por la parte trasera junto a un hermano del hombre. Desde allí observaron a las tres personas dentro de una habitación y, a simple vista, sin signos de vida.

Hipótesis Poco después arribó una unidad médica que confirmó los fallecimientos, según informó El Litoral. Las primeras evaluaciones determinaron que las muertes se habrían producido por inhalación de monóxido de carbono. Además, los investigadores detectaron que el ambiente estaba completamente sellado con cinta adhesiva y que había cuatro braseros encendidos en el interior.