Condenaron al boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández y otro cómplice a tres años de prisión condicional por robo

Recuperaron un auto robado a punta de pistola y sospechan de un menor de edad

De campeón mundial a estar detenido en una comisaría: la abrupta caída del boxeador sanjuanino "Pac Man" Fernández

La Justicia sanjuanina condenó este martes a dos hombres acusados de protagonizar un violento episodio que incluyó robo, amenazas con arma de fuego y violación de domicilio. Uno de los condenados es Ezequiel Víctor Fernández Quiroga, conocido en el ambiente deportivo como “Pac Man” Fernández, un reconocido boxeador sanjuanino.

La resolución fue dictada en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que tanto Fernández Quiroga como Ángel Bernardo Fernández admitieron los hechos atribuidos por la Fiscalía, reconocieron su participación y aceptaron la pena acordada entre las partes.

Durante la audiencia se detalló que la investigación se apoyó en una serie de elementos probatorios, entre ellos informes médicos sobre lesiones, declaraciones testimoniales, evaluaciones psicológicas, registros fotográficos y material obtenido a través de cámaras del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM).

También fueron incorporados informes de la Brigada de Investigaciones, actas de secuestro y documentación relacionada con un vehículo que habría estado vinculado al hecho investigado.

Al momento de resolver, el juez consideró acreditada la existencia de los delitos y la participación de ambos acusados, señalando que la valoración conjunta de las pruebas reunidas permitía alcanzar el grado de certeza requerido para homologar el acuerdo presentado por la Fiscalía y las defensas.

En ese contexto, Ezequiel Víctor Fernández Quiroga fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de robo simple, tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos ellos en concurso real.

Por su parte, Ángel Bernardo Fernández recibió la misma pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar responsable de los delitos de robo simple, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.

El magistrado tuvo en cuenta que ambos imputados carecían de antecedentes condenatorios, aspecto que influyó en la imposición de una pena de cumplimiento condicional.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo de juicio abreviado, ordenó la libertad de ambos condenados y dispuso el decomiso de las armas de fuego, cargadores y proyectiles secuestrados durante la investigación, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.