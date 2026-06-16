Una mujer de 60 años asesinó a su hija de una puñalada

La localidad chaqueña de Tres Isletas se encuentra sumida en el horror tras el asesinato de Pamela Magalí Gauna , una joven de 28 años que murió tras ser apuñalada.

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Por el hecho fue detenida su madre, Irma Gladis Pérez , de 60 años, quien se entregó a las autoridades luego de que el crimen fuera descubierto por un familiar.

El dramático episodio comenzó a salir a la luz el pasado sábado cerca de las 21.30. En ese momento, un hombre se presentó en la comisaría local para realizar una denuncia escalofriante: su propia hermana le había confesado que había matado a su hija en el domicilio familiar, ubicado en el barrio Grisetti.

Tras el reporte, una comisión policial se dirigió de inmediato a la vivienda señalada, donde constataron que Pamela Gauna se encontraba sin signos vitales. Mientras los efectivos iniciaban las tareas en la escena del crimen, fueron informados de que Irma Gladis Pérez se había presentado de forma voluntaria en la dependencia policial, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

La causa quedó a cargo del fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, quien coordinó el trabajo de peritos y personal judicial en el lugar del hecho. Durante las inspecciones, los investigadores lograron secuestrar un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas, presuntamente sangre, que habría sido el arma utilizada para el ataque.

Además, se incautaron teléfonos celulares, prendas de vestir y ropa de cama, elementos que serán sometidos a pericias para intentar reconstruir las circunstancias exactas que llevaron al filicidio.

Dolor en la comunidad

La muerte de Pamela, conocida cariñosamente como "Pame", generó una ola de mensajes de despedida y dolor en las redes sociales por parte de sus allegados. "Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste", expresó una de sus amigas en Facebook.

Instituciones locales también manifestaron su pesar. La Iglesia de Dios Pradier 810, congregación a la que asistía la víctima, y la E.E.T. N°20 emitieron comunicados solidarizándose con la familia y pidiendo por el eterno descanso de su alma. "Que su memoria permanezca siempre viva en los corazones de quienes la conocieron", señalaron desde la institución educativa.