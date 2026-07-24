    • 24 de julio de 2026 - 09:45

    Una mujer salió a buscar a su hijo y lo halló sin vida

    La Justicia investiga la muerte de un joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado por su mamá en un paraje rural.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia y la Policía de Santiago del Estero investigan la muerte de un joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves por la tarde, por su mamá. El hallazgo se produjo en un sector donde abunda el monte en la localidad de Maquito, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 54.

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    De acuerdo con la información policial, el hecho fue reportado alrededor de las 15.30. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento del joven y preservaron la escena para el inicio de las actuaciones correspondientes.

    Según las primeras averiguaciones, el hallazgo fue realizado por la madre del joven, quien dio aviso a su yerno. Este último dio aviso a las autoridades. Posteriormente, personal policial intervino en el procedimiento y notificó a la Fiscalía de turno.

    Investigación en curso

    La investigación quedó a cargo de la fiscal Dra. Alderete Belkis, quien dispuso las primeras medidas para establecer las circunstancias del hecho. El hecho aún está en etapa preliminar de investigación por lo que restan conocer detalles.

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