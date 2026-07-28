Asalto y abuso sexual a una mujer y a su hija en Concepción: los acusados aceptan 10 y 18 años de cárcel

El estremecedor caso que conmocionó a San Juan por el violento asalto y los abusos sexuales cometidos contra una mujer y su hija de 13 años en una vivienda de Concepción llegó este martes a una instancia clave . Los dos acusados mayores de edad, Thiago Yair Narváez Córdoba y Agustín Emanuel Vila, ambos de 18 años, comparecieron ante la Justicia para resolver la causa mediante un juicio abreviado.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de mayo de 2026, cuando tres delincuentes irrumpieron en una casa de Capital mientras una mujer, su hija adolescente y un niño de 8 años dormían. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, dos de los atacantes ingresaron al inmueble mientras un tercer implicado, menor de edad, permanecía afuera cumpliendo el rol de "campana".

Durante la audiencia, los fiscales Cristian Catalano y Claudia Salica y el ayudante fiscal Maximiliano Domínguez fueron reconstruyendo el dramático episodio y describieron el nivel de violencia ejercido sobre las víctimas. Indicaron que las mujeres fueron reducidas, maniatadas y encapuchadas mientras los delincuentes recorrían la vivienda en busca de objetos de valor.

Uno de los momentos más angustiantes fue el que vivió el niño de 8 años. De acuerdo con el relato fiscal, el pequeño despertó por los ruidos, se escondió debajo de una frazada abrazando una tabla y permaneció inmóvil mientras uno de los delincuentes revisaba la habitación sin advertir su presencia.

La investigación sostiene que Agustín Emanuel Vila abusó sexualmente de la adolescente, obligándola en dos oportunidades a practicarle sexo oral y sometiéndola además a otros actos de abuso. La menor logró quitarse parcialmente la venda que cubría sus ojos y pudo identificar a su agresor.

En tanto, la Fiscalía atribuyó a Thiago Yair Narváez Córdoba las agresiones sexuales contra la madre de la adolescente, además de las amenazas con un cuchillo y las agresiones físicas que sufrió durante el ataque.

Los investigadores remarcaron que la violencia ejercida no fue únicamente física y sexual, sino también psicológica. Un informe pericial incorporado al expediente concluyó que la mujer presentó síntomas compatibles con un severo trauma, entre ellos miedo constante, hipervigilancia, alteraciones del sueño y una profunda preocupación por las consecuencias que el hecho tuvo sobre sus hijos y su vida cotidiana.

Tras consumar los abusos, los delincuentes escaparon con teléfonos celulares, computadoras, un reloj, prendas de vestir y otros objetos de valor. Parte del botín fue recuperado posteriormente durante distintos allanamientos.

Los dos imputados habían sido acusados por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, con uso de arma y escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado, entre otros delitos. Antes del acuerdo de juicio abreviado, desde la Fiscalía habían señalado que la expectativa de pena superaba ampliamente los ocho años y podía exceder los veinte años de prisión debido al concurso real de delitos.

En paralelo, los dos adolescentes involucrados continuarán siendo juzgados en el fuero Penal Juvenil, bajo el régimen especial previsto para menores de edad.

Fiscalía solicitó 15 años para Vila y tres años debido a una condena anterior, mientras que para Narváez la pena solicitada sería de 12 años, dichas condenas por múltiples delitos: robo agravado por uso de arma blanca por ser poblado y en banda, por escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por uso de arma blanca, abuso sexual con acceso carnal.