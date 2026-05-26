Robo y abuso sexual en Concepción: detuvieron al menor que actuó como campana

La investigación por el aberrante caso de robo y abuso sexual ocurrido en Concepción tuvo un nuevo avance este domingo 24 de mayo de 2026 con la detención del menor de edad que era intensamente buscado por la Justicia y señalado como el “campana” de la banda que atacó a una familia en una vivienda de Capital.

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El adolescente, identificado por las iniciales TA, era el único prófugo de la causa y fue capturado tras una orden emitida por la jueza de Menores Julia Camus. De esta manera, la investigación ya cuenta con los cuatro presuntos involucrados identificados: dos mayores de edad detenidos con prisión preventiva y dos menores puestos a disposición de la Justicia de Menores.

La causa avanzó el jueves 21 de mayo con la audiencia de formalización contra Agustín Emanuel Vila y otro acusado de apellido Narváez Córdova , quienes fueron imputados por delitos gravísimos y quedaron con seis meses de prisión preventiva por disposición del juez Pablo León .

Según la hipótesis de la Fiscalía , ambos actuaron junto a los dos menores durante el violento asalto ocurrido en la madrugada del sábado 16 de mayo , cuando irrumpieron en una vivienda de Capital mientras las víctimas dormían . En el domicilio se encontraban una mujer mayor de edad, una adolescente de 13 años y un niño de 8 .

Los fiscales coordinadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano , detallaron que tanto la madre como la menor fueron víctimas de agresiones sexuales y de un brutal sometimiento que se extendió durante más de una hora . Además, los atacantes robaron distintos efectos personales y pertenencias de la familia.

Salica confirmó que la ampliación de la denuncia de la mujer mayor de edad y la declaración en Cámara Gesell de la adolescente fueron claves para ampliar las imputaciones y determinar que también la madre habría sido víctima de abuso sexual durante el ataque.

“La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, sostuvo Salica al describir el ataque, señalando además que hubo golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo. “La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, sostuvo Salica al describir el ataque, señalando además que hubo golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la investigación, el menor detenido este domingo habría permanecido afuera de la vivienda actuando como “campana”, mientras el resto de los acusados ingresaba a cometer el robo y los abusos.

Uno de los detenidos fue liberado

En el inicio de la investigación hubo tres mayores detenidos. Sin embargo, uno de ellos, Juan Valentín Tello Giménez, fue desvinculado del expediente luego de que los investigadores no pudieran acreditar su participación en el hecho.

Las sospechas surgieron porque en su vivienda encontraron el DNI de una de las víctimas, aunque posteriormente se comprobó que la Policía en realidad buscaba a su hermano menor, ahora detenido.

Fuentes judiciales revelaron que Tello Giménez no aparecía en cámaras de seguridad ni existían pruebas firmes que lo ubicaran en la escena del ataque, motivo por el cual recuperó la libertad.

Graves delitos y expectativa de pena

Los acusados fueron imputados por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, uso de arma, escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado.

Desde la Fiscalía indicaron que la expectativa de pena supera ampliamente los ocho años de prisión y podría exceder los 20 años debido al concurso real de delitos. En el caso de los dos menores, serán juzgados mediante el sistema especial juvenil y podrían o no obtener una condena o cumplir una serie de reglas socioeducativas.