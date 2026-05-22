El empleado judicial acusado de ser el cerebro del robo de los aires consiguió la prisión domiciliaria

Jorge Fernando Cataldo , el empleado judicial señalado por Fiscalía como el presunto organizador del robo de aires acondicionados del Poder Judicial de San Juan , consiguió este viernes que le concedieran la prisión domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra.

Creen que un empleado judicial instigó el robo de los aires y trató de evitar que realizaran la denuncia

La medida fue resuelta luego de que su abogado defensor, Carlos Fernández Torres, solicitara una morigeración de la prisión preventiva que el imputado cumplía en una comisaría . El planteo estuvo acompañado por una recomendación médica que advertía sobre el deterioro en el estado de salud de Cataldo durante su detención .

Según expuso la defensa, el acusado sufrió episodios de desmayo, ataques de pánico y crisis de ansiedad, situación que obligó a aumentar su medicación y que podría afectar negativamente su presión arterial . Ante ese escenario, tanto la fiscalía como la querella, representada por Fiscalía de Estado, no se opusieron al pedido y finalmente se dispuso que cumpla arresto domiciliario en su vivienda de Rawson.

Cataldo quedó en el centro de la investigación luego de que la UFI Delitos Especiales sostuviera que habría tenido un rol clave en la maniobra delictiva vinculada al robo de equipos de aire acondicionado desde un obrador judicial ubicado en Capital.

Iván Grassi Fiscalía, a cargo del doctor Iván Grassi, y Fiscalía de Estado, como querella, no se opusieron del pedido de la defensa. DIARIO DE CUYO

Durante la audiencia de formalización realizada ante el juez de garantías Matías Parrón, los fiscales Iván Grassi, Victoria Martín y la colaboradora Agustina Plateo señalaron que uno de los imputados, Juan Pablo Albornoz, declaró haber recibido una “orden directa” de Cataldo para retirar los aparatos del lugar.

Para los investigadores, ese testimonio refuerza la hipótesis de que el empleado judicial habría planificado o coordinado el hecho. Además, Fiscalía sostuvo que el acusado intentó evitar que el caso fuera denunciado y que habría mantenido una actitud intimidante hacia una superiora jerárquica.

Como respaldo de esa teoría, durante la audiencia se exhibieron videos en los que, según los fiscales, se observó a Cataldo hablando con tono hostil con su superiora y posteriormente dialogando con Albornoz, quien lo apuntó como la persona que dio la orden de sacar los aires acondicionados.

Matías Parrón Matías Parrón, juez de garantías. DIARIO DE CUYO

En aquel momento, Fiscalía remarcó que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y también peligro de fuga, por lo que solicitó un mes de prisión preventiva, medida que fue concedida por el juez Parrón. Ahora, a casi 10 días de esa audiencia, el riesgo procesal disminuyó porque ya se obtuvo la mayoría de los testimonios del caso, según precisaron desde fiscalía, y en tanto Cataldo, todavía seguirá detenido, solo cambia la modalidad de detención.