[VIDEO] El momento en que un conductor ebrio arrolló a una joven que iba a sus prácticas de enfermería

La investigación por el brutal siniestro vial ocurrido en La Bebida, en el departamento Rivadavia , sumó una prueba considerada determinante por la Justicia: un video de seguridad que captó el instante exacto en el que un conductor alcoholizado embistió a una joven motociclista que se dirigía a realizar sus prácticas de enfermería .

El video que complica a los tres implicados en el robo de aires acondicionados en la Justicia de San Juan

El fiscal Francisco Pizarro confirmó que las imágenes registradas por cámaras de seguridad serán claves para reconstruir cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades del automovilista involucrado.

La víctima es Melani Dessef, de 23 años, estudiante de enfermería y madre de una niña de 4 años . La joven circulaba en una moto 110cc rumbo al Hospital Guillermo Rawson cuando fue atropellada por un Chevrolet Corsa conducido por Guillermo Mora .

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 de la mañana del jueves en la intersección de calles Comercio y Morón, en la zona de La Bebida . Según la investigación preliminar, el conductor habría invadido el carril contrario antes del impacto.

“El video es la prueba clave”, aseguró el fiscal Pizarro, quien además indicó que ya se realizaron pericias y análisis de cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica exacta del siniestro.

Otro de los elementos que complica la situación judicial del conductor es el resultado del test de alcoholemia. Las fuentes judiciales confirmaron que Mora manejaba con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble de lo permitido para conducir.

A raíz del fuerte impacto, Melani sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda y perdió una importante cantidad de sangre. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde continúa internada en terapia intensiva bajo estricta observación médica.

Mientras el automovilista permanece en libertad hasta la audiencia de formalización, la Justicia avanza con los peritajes técnicos y el análisis detallado del registro fílmico que podría ser determinante para definir la imputación del caso.