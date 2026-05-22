La prueba clave que hay contra el conductor ebrio que atropelló a una joven en La Bebida

La investigación por el grave siniestro vial ocurrido ayer en La Bebida, Rivadavia, en la que una joven de 23 años fue atropellada por un conductor alcoholizado, tiene una prueba considerada clave: un video de seguridad que registró el momento del impacto. Así lo confirmó este viernes el fiscal Francisco Pizarro.

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Pizarro aseguró que las imágenes captadas en la zona serán fundamentales para esclarecer las responsabilidades del hecho.

El fiscal confirmó además que los dosajes al conductor del auto dieron como resultado 0,9 de alcohol en sangre. El mismo se encuentra en libertad hasta la audiencia de formalización. "Se hicieron pericias y se revisaron cámaras, hay un video que es la prueba clave”, señaló el fiscal.

El accidente ocurrió a las 7.30 de la mañana del jueves en la intersección de calles Comercio y Morón, en la zona de La Bebida. L a víctima fue identificada como Melani Dessef, estudiante de enfermería y madre de una niña de 4 años, quien se dirigía al Hospital Guillermo Rawson para realizar sus prácticas.

Según la investigación preliminar, Dessef circulaba en una moto 110cc cuando fue embestida por un Chevrolet Corsa conducido por Guillermo Mora, quien habría invadido el carril contrario.

Tras el impacto, la joven sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda y perdió una importante cantidad de sangre. Fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, en el que permanece internada en terapia intensiva bajo observación médica.

Fuentes judiciales confirmaron que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

Mientras Mora continúa en libertad hasta la audiencia de formalización, la Justicia avanza con peritajes y el análisis detallado de las imágenes de seguridad, consideradas la evidencia más importante para reconstruir la mecánica del choque.