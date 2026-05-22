    • 22 de mayo de 2026 - 12:26

    Se hacía pasar por mujer y pedía imágenes sexuales a menores: prisión en suspenso y tratamiento psicológico

    La Justicia de San Juan dictó prisión condicional para un hombre que contactaba menores por redes sociales haciéndose pasar por mujer.

    Guillermo Oscar Correa, el sanjuanino que se hizo pasar por mujer para&nbsp; tener fotos y videos sexuales de menores de edad.

    Guillermo Oscar Correa, el sanjuanino que se hizo pasar por mujer para  tener fotos y videos sexuales de menores de edad.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia resolvió mediante un juicio abreviado un caso de grooming que tuvo como víctimas a dos menores de edad sanjuaninos, quienes fueron contactados por un adulto a través de perfiles falsos en redes sociales. El condenado se hacía pasar por mujer para cometer los delitos.

    Leé además

    Morgue Judicial.

    Hallaron a una mujer muerta en su departamento frente a la plaza de La Joroba
         

    Hallaron sin vida a una mujer en un departamento del Barrio Manantial

    Juicio abreviado por grooming

    La investigación determinó que el acusado identificado como Guillermo Oscar Correa utilizó cuentas apócrifas de Instagram y Facebook para hacerse pasar por una mujer y así ganarse la confianza de los menores sanjuaninos, quienes entre sí no se conocían.

    WhatsApp Image 2026-05-22 at 12.02.39
    El abogado C&eacute;sar Jofr&eacute;, el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

    El abogado César Jofré, el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

    Según detallaron fuentes judiciales, el hombre mantenía conversaciones privadas con las víctimas y les solicitaba fotografías y videos con contenido sexual.

    El caso comenzó a investigarse luego de que la fiscalía recibiera reportes con conversaciones y material vinculado a los hechos. A partir de allí, los investigadores reunieron pruebas, identificaron a las víctimas y lograron localizar al sospechoso, quien también reside en San Juan.

    “Colectamos todas las evidencias necesarias para probar estos hechos. También localizamos e identificamos al sospechoso y a los dos menores de edad que habían sido captados por este sujeto previamente engañados”, explicó la ayudante fiscal Gabriela Blanco, en rueda de prensa. “Colectamos todas las evidencias necesarias para probar estos hechos. También localizamos e identificamos al sospechoso y a los dos menores de edad que habían sido captados por este sujeto previamente engañados”, explicó la ayudante fiscal Gabriela Blanco, en rueda de prensa.

    La formalización de la causa se realizó el 30 de diciembre pasado por el delito de grooming en dos hechos, en concurso real.

    Posteriormente, y ante la contundencia de las pruebas reunidas, la Fiscalía acordó con la defensa cerrar el proceso mediante un juicio abreviado que se desarrolló este viern

    WhatsApp Image 2026-05-22 at 15.16.07
    Roberto Montilla, juez de garant&iacute;as.

    Roberto Montilla, juez de garantías.

    es, con el fiscal Duilio Ejarque, en remplazo del doctor Guillermo Heredia, y la ayudante fiscal Gabriela Blanco y la defensa, representada por el abogado César Jofré. El juez que resolvió la condena fue Roberto Montilla.

    Como resultado, el acusado fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir distintas reglas de conducta durante el mismo período.

    Entre las medidas impuestas, deberá fijar residencia, someterse al control de un patronato, realizar tratamiento psicológico y tiene prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas por cualquier medio, incluso a través de terceros.

    Desde la Justicia recordaron además la importancia de supervisar el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes y denunciar cualquier situación sospechosa vinculada a grooming o acoso digital.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la increible version que dio la mujer acusada de tener sexo en un avion

    La increíble versión que dio la mujer acusada de tener sexo en un avión

    asi fue el dramatico momento en el que una maestra encontro a la nena que murio en un jardin

    Así fue el dramático momento en el que una maestra encontró a la nena que murió en un jardín

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rivadavia: imputaron al chofer de colectivo que atropello a una ciclista y la dejo con un cuadro irreversible

    Rivadavia: imputaron al chofer de colectivo que atropelló a una ciclista y la dejó con un cuadro irreversible

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tragedia: una joven mama de 16 anos murio tras chocar en una moto el dia de su cumpleanos

    Tragedia: una joven mamá de 16 años murió tras chocar en una moto el día de su cumpleaños

    Por Redacción Diario de Cuyo