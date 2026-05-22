Se hacía pasar por mujer y pedía imágenes sexuales a menores: prisión en suspenso y tratamiento psicológico

La Justicia resolvió mediante un juicio abreviado un caso de grooming que tuvo como víctimas a dos menores de edad sanjuaninos, quienes fueron contactados por un adulto a través de perfiles falsos en redes sociales. El condenado se hacía pasar por mujer para cometer los delitos.

Hallaron sin vida a una mujer en un departamento del Barrio Manantial

Hallaron a una mujer muerta en su departamento frente a la plaza de La Joroba

La investigación determinó que el acusado identificado como Guillermo Oscar Correa utilizó cuentas apócrifas de Instagram y Facebook para hacerse pasar por una mujer y así ganarse la confianza de los menores sanjuaninos, quienes entre sí no se conocían.

Según detallaron fuentes judiciales , el hombre mantenía conversaciones privadas con las víctimas y les solicitaba fotografías y videos con contenido sexual.

El caso comenzó a investigarse luego de que la fiscalía recibiera reportes con conversaciones y material vinculado a los hechos. A partir de allí, los investigadores reunieron pruebas, identificaron a las víctimas y lograron localizar al sospechoso, quien también reside en San Juan.

“Colectamos todas las evidencias necesarias para probar estos hechos. También localizamos e identificamos al sospechoso y a los dos menores de edad que habían sido captados por este sujeto previamente engañados”, explicó la ayudante fiscal Gabriela Blanco, en rueda de prensa. “Colectamos todas las evidencias necesarias para probar estos hechos. También localizamos e identificamos al sospechoso y a los dos menores de edad que habían sido captados por este sujeto previamente engañados”, explicó la ayudante fiscal Gabriela Blanco, en rueda de prensa.

La formalización de la causa se realizó el 30 de diciembre pasado por el delito de grooming en dos hechos, en concurso real.

Posteriormente, y ante la contundencia de las pruebas reunidas, la Fiscalía acordó con la defensa cerrar el proceso mediante un juicio abreviado que se desarrolló este viern

WhatsApp Image 2026-05-22 at 15.16.07 Roberto Montilla, juez de garantías. DIARIO DE CUYO

es, con el fiscal Duilio Ejarque, en remplazo del doctor Guillermo Heredia, y la ayudante fiscal Gabriela Blanco y la defensa, representada por el abogado César Jofré. El juez que resolvió la condena fue Roberto Montilla.

Como resultado, el acusado fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y deberá cumplir distintas reglas de conducta durante el mismo período.

Entre las medidas impuestas, deberá fijar residencia, someterse al control de un patronato, realizar tratamiento psicológico y tiene prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas por cualquier medio, incluso a través de terceros.

Desde la Justicia recordaron además la importancia de supervisar el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes y denunciar cualquier situación sospechosa vinculada a grooming o acoso digital.