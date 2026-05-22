    • 22 de mayo de 2026 - 13:58

    Así fue el dramático momento en el que una maestra encontró a la nena que murió en un jardín

    Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la repentina muerte de la menor.

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    Todo pasó en el jardín Raíces y Alas, ubicado en la calle Victor Hugo al 800, en la localidad bonaerense de Libertad. Según trascendió, la nena, identificada como Nazarena Fernández, le pidió permiso a su maestra para ir al baño y la docente la acompañó.

    Minutos después, al notar que demoraba en salir, la empezó a llamar por su nombre, pero la menor no respondía. En ese momento, la mujer abrió la puerta y encontró a Nazarena inconsciente, tirada junto al inodoro, según informó Primer Plano.

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    La nena fue trasladada al Sanatorio San Juan Bautista, de Merlo. (Foto: Google Street View)

    La nena fue trasladada al Sanatorio San Juan Bautista, de Merlo. (Foto: Google Street View)

    En medio de la desesperación, docentes de la institución empezaron a realizarle maniobras de RCP mientras se daba aviso al 911 y se solicitaba una ambulancia.

    El personal médico llegó al lugar y la nena fue trasladada de urgencia al Sanatorio San Juan Bautista, donde continuaron con los intentos de reanimación. Sin embargo, cerca de una hora después, los médicos asumieron que ya no había nada más que hacer y constataron el fallecimiento.

    La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en los que murió la menor y para obtener mayores precisiones sobre la causa del deceso se ordenó la realización de una autopsia.

    De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, la nena podría haber sufrido una muerte súbita o una falla cardíaca no detectada previamente, sin embargo, el resultado de la pericia forense será clave para establecer qué pasó con Nazarena.

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