Murió un comerciante en un partido de fútbol

El hombre sufrió un fuerte golpe en la nuca durante un partido y murió.

Un hombre identificado como Javier Antonio, de 55 años y conocido comerciante de Carlos Paz, Córdoba, murió este sábado luego de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza mientras disputaba un partido de fútbol en un complejo ubicado sobre calle Gabriela del Sarto.

El hombre sería el propietario de “El Garage Electrónica”, un local del centro de la ciudad.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche, cuando cayó hacia atrás y terminó impactando con la nuca contra una pared divisoria ubicada detrás de uno de los arcos de la cancha.

Tras el accidente, fue trasladado al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde permaneció internado hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó conmoción entre allegados, amigos y comerciantes de Villa Carlos Paz, donde Javier Antonio era ampliamente conocido.