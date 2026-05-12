Conmoción en la NBA por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies a los 29 años: "Estamos devastados"

La NBA quedó en estado de shock por la noticia de la muerte del jugador de los Memphis Grizzlies Brandon Clarke a los 29 años . La franquicia estadounidense emitió un breve comunicado en sus redes sociales, aunque no brindó detalles de lo sucedido. La muerte provocó conmoción en los aficionados.

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“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, lamentaron los Grizzlies este martes.

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió la siguiente declaración en relación con el deceso del basquetbolista: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

Si bien no se brindaron mayores detalles oficiales sobre el trágico desenlace de la vida del jugador, el sitio estadounidense TMZ adelantó que se investiga una posible muerte por sobredosis. “Las autoridades encontraron parafernalia de drogas dentro de la casa donde se hospedaba el lunes”, publicaron. Además, según NBC 4, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada de emergencia médica alrededor de las 17.00 del lunes y cuando los paramédicos llegaron al lugar, Clarke fue declarado fallecido.

De acuerdo con información publicada en The Athletic, en abril, Clarke había sido arrestado y procesado en Arkansas por cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo a alta velocidad.

Quién era el basquetbolista que murió

Brandon Clarke tenía 29 años. En cuanto a su trayectoria deportiva, Brandon Clarke jugó en Memphis durante los siete años de su carrera profesional en la élite del básquetbol, tras ser seleccionado por los Grizzlies en la primera ronda del draft de 2019. En la temporada 2025-26 solo tuvo actividad en dos partidos, al perderse gran parte del año por lesiones en la rodilla y la pantorrilla. Sumó un total de 309 partidos, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes por juego.

El jugador nacido en Vancouver, Canadá, el 19 de septiembre de 1996 se convirtió rápidamente en una pieza importante del plantel de los Grizzlies, ganándose en 2022 una renovación de contrato por cuatro años y 50 millones de dólares. El ala pivote de 2.03 metros de altura y 98 kilogramos se destacaba por su capacidad defensiva y buenos porcentajes en tiros de campo.

En la universidad de Gonzaga, Clarke se consolidó como una de las figuras del equipo: fue incluido en el tercer equipo All-American en 2019 y contribuyó a llevar a los Bulldogs hasta la Elite Eight. Al término del Torneo de la NCAA, también integró el equipo All-Region.